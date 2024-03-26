Angelina Jolie

Hija de Angelina Jolie, Shiloh, se mudaría con Brad Pitt: así habría reaccionado la actriz

La adolescente, de 17 años, estaría dispuesta a dejar la casa de su famosa mamá. Aparentemente, la estrella de cine tiene una opinión al respecto.

Video Así han cambiado los hijos de Angelina Jolie, ¡son todos unos adolescentes!

Shiloh Nouvel, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, habría tomado la decisión de mudarse a vivir con su famoso papá, a pesar de los problemas entre él y la actriz.

De acuerdo con Newsweek, la estrella de ‘Lara Croft: Tomb Raider’ es quien tiene la custodia exclusiva de la adolescente, así como la de los hermanos de esta, Knox y Vivienne.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt viviría con su padre

El portal de in Touch reportó este 22 de marzo que, según “una fuente”, ahora Shiloh Nouvel “quiere” irse de la residencia de su mamá a la mansión de su progenitor, de 8.3 millones de dólares, en Los Feliz, en Los Ángeles.

“(Ella) no está descontenta en la casa de Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y desea cambiar las cosas. Además, adora a Brad y siempre ha sido la ‘niña de papá’”, aseveró el informante.

La persona afirma que supuestamente el protagonista de películas como ‘Guerra Mundial Z’, que puedes ver aquí en ViX, “se quedó extasiado cuando Shiloh le dio la noticia”.

En cuanto a cómo tomó la directora de cine esta elección de la joven, el allegado indicó: “Naturalmente, Angelina no estaba contenta”.

“Pero sabe que Shiloh ya es una mujer y puede tomar sus propias determinaciones”, aseguró el confidente de la revista.

Aparentemente ayuda a que la situación no sea tan complicada el hecho de que la propiedad de Pitt se encuentre a pocas manzanas de la de su exesposa, valorada en 25 millones de dólares.

“Shiloh puede acercarse en cualquier momento para ver a ‘Angie’ y a sus hermanos”, sentenció el delator, que no fue identificado.

En el reporte se puntualiza que presuntamente Knox y Vivienne están en “buenos términos” con su padre y a inicios del pasado enero fueron captados mientras lo visitaban.

Sin embargo, los otros hijos de la antigua pareja, Maddox, Zahara y Pax, “todavía no han reparado su relación” con él.

En noviembre de 2023, salió a la luz, por un reporte de Daily Mail, un ‘post’ en Instagram en el que supuestamente Pax llamaba a Brad “idiot…”, así como un ser “terrible y despreciable”.

Presunta novia de Brad Pitt conocería a Shiloh

De darse el traslado de Shiloh, implicaría no sólo un ajuste para Brad Pitt y Angelina Jolie, sino también para la supuesta novia del galán, Inés de Ramón.

La fuente dice que presuntamente la diseñadora de joyas, de 31 años, comenzó a vivir con el productor hace un par de meses, pero que todavía no habría sido presentada con sus hijos.

“Las cosas se pueden poner un poco incómodas. Al principio parecía un buen plan, pero Shiloh ni siquiera conoce a Inés”, mencionó.

Pitt, aún así, estaría decidido a que la transición sea fluida: “Está encantado de que Shiloh se mude (con él), ¡y sabe que todo saldrá bien!”.

