Brad Pitt ya estaría presentando a Inés de Ramón como su “novia” (menos a sus hijos por esta razón)

La relación entre el actor y la diseñadora de joyas supuestamente marcha muy bien, por lo que ya no ocultarían entre sus conocidos que su romance es formal. Sin embargo, quienes aún no la conocerían son los hijos que él comparte con su ex Angelina Jolie.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.