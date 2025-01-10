Hermano de Nodal habría ventilado por qué aparece con tacones en sus fotos

Video Hermano de Christian Nodal muestra su nueva imagen: luce con maquillaje y pelo largo

El hermano de Christian Nodal habría revelado por qué aparece con tacones en sus más recientes fotografías.

A finales de 2024, Alonso Nodal sorprendió al presumir su nueva imagen en una transmisión en vivo de Instagram junto a su hermana Amely. Aquella ocasión, el menor de los Nodal se dejó ver con maquillaje y cabello largo.

A diferencia de su hermano mayor, Alonso había preferido mantenerse con un perfil bajo en Instagram hasta el pasado 2 de enero, cuando destapó su gusto por usar tacones y abrigos animal print.

“Acabo de actualizar estas destacadas con historias que tenía privadas aquí en Insta”, informó.

Así se dejó ver el hermano de Nodal en Instagram. Imagen Alonso Nodal / Instagram

La razón por la que usaría tacones y maquillaje

Aunque desde entonces Alonso no ha parado de mostrar detalles de su nueva imagen, el pasado 3 de enero habría revelado la razón por la que aparece con tacones en sus publicaciones y transmisiones en vivo.

“La gente debería vestir lo que quiera. Después de todo, algunas personas no les importa la moda. Pero definitivamente, la ropa puede marcar una diferencia en cómo te sientes…”, expresó por medio de un video que replicó en Instagram y posteriormente publicó una imagen en la que aparece usando maquillaje.

Alonso habría aclarado por qué cambió su imagen. Imagen Alonso Nodal / Instagram



Sobre la vida de Alonso Nodal se sabe muy poco. El 30 de julio de 2024, el intérprete de ‘Botella tras botella’ confesó que duró dos años sin ver a su hermano.

“Mi hermano se parece muchísimo a mí. Yo estoy a punto de tatuarle la cara para que sea mi doble… es muy muy similar a mí”, admitió en ‘Hoy Día’.