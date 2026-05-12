Florencia Cazzuchelli

Hermana de Cazzu lanza misterioso mensaje tras Nodal presumir recámara para Inti: “Manotazos de ahogado”

Florencia Cazzuchelli compartió un intrigante texto horas después de que el sonorense publicara en Instagram un video en el que mostró la habitación que tiene preparada para su hija.

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Por:Dayana Alvino
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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos 

Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, lanzó un misterioso mensaje luego de que Christian Nodal compartiera en Instagram un video de la habitación que preparó en su casa para su hija Inti.

Fue el sábado 9 de mayo cuando el sonorense subió a sus historias de la red social el clip en el que se puede ver que en dicha recámara tiene un clóset con ropita para niña, así como una cama en cuya cabecera se encuentra el nombre de la pequeña.

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Hermana de Cazzu comparte mensaje tras ‘post’ de Nodal

Luego de que la grabación de Nodal mostrando el cuarto para Inti se volviera viral, la hermana de Cazzu sorprendió al publicar una intrigante misiva.

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“Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás”, escribió Florencia Cazzuchelli el 10 de mayo.

Aunque la DJ no mencionó a su excuñado, ¡Siéntese Quien Pueda! detalló que muchos internautas “relacionan directamente” esas palabras con él.

Si bien la argentina no ahondó al respecto de su ‘aviso’, coincidentemente a horas de que lo emitiera, la periodista Mandy Fridmann dio a conocer que supuestamente el intérprete de ‘Botella tras botella’ se reencontró con su retoño.

En una dinámica de preguntas y respuestas en la misma plataforma digital, le cuestionaron: “¿Inti ya está con Nodal?”.

La titular de Las Top News contestó directamente que, “Sip”, pero no brindó pormenores de la presunta reunión entre el compositor y la nena.

Por su parte, el comunicador Javier Ceriani reportó que alegadamente Christian se habría presentado el 11 de mayo “sin permiso de la mediadora” en el hotel en Houston donde se hospedaba Julieta, nombre real de la trapera, para ver a la menor.

El último encuentro de ‘El Forajido’ con su primogénita del que se tuvo conocimiento públicamente sucedió en mayo de 2025, en la Ciudad de México.

¿Cazzu habría sido notificada sobre demanda de Nodal?

Además de la noticia de la alegada convivencia de Christian e Inti, Many Fridmann igualmente dio a conocer que posiblemente ‘La Jefa’ habría sido notificada sobre la querella que él entabló para poder regular legalmente su convivencia con la niña.

“Es posible que hoy nuestra amada y querida Cazzu reciba en sus manos la demanda de Nodal”, indicó la periodista Mandy Fridmann el 8 de mayo durante su participación en el show ‘¡Tal cual! Sin Filtro’.

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