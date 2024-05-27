¿Cazzu pedía a Nodal cosas para su familia? Señalan supuestos conflictos entre la expareja

Video ¿Nodal lanza indirecta a Cazzu ante rumores que lo vinculan con Ángela Aguilar?: esto dijo

Christian Nodal y Cazzu confirmaron el final de su relación, después de casi dos años juntos, el pasado jueves 23 de mayo.

Hasta la fecha, la expareja, que comparte a su hija Inti, sigue guardando hermetismo acerca de los motivos por los que decidieron acabar su romance.

Sin embargo, ha trascendido información acerca de los conflictos que habrían surgido entre ellos y que involucran a los seres queridos de la rapera.

De acuerdo con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, además de una presunta infidelidad por parte del cantante, un supuesto hurto serían las causas de la separación.

“Se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho, a un posible allegado a Cazzu o de (su) familia, algo que le hizo a Christian ruido”, aseveró al participar en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

¿Hermana de Cazzu tuvo “problema” con Nodal?

A días de que saliera a la luz ese reporte, la hermana mayor de Cazzu, Florencia, está siendo señalada por una posible disputa con Nodal, que habría llevado a la ruptura.

“(Su) relación puede ser un poco tóxica porque, según me cuentan, ya sabes que jalan con toda la familia”, expuso la comunicadora Ana María Alvarado durante la emisión en la que colabora, ‘Sale el sol’, este 27 de mayo.

“Entonces, las empiezan a incluir en la familia de: ‘Quiero que a mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto’, y ahí hubo algún problema con una hermana de Cazzu (con) Nodal”, añadió.

“Él ya no quiere que le pase lo mismo que en otras relaciones. Comienzan (que) invitas a comer y llegan 15, y dices ‘pero cómo’ (…), pero acá hubo un problema con una hermana de Cazzu”, agregó.

Nodal acusó que Belinda le pedía dinero para su familia

A meses de que se terminara su noviazgo y compromiso con Belinda, el intérprete de ‘Botella tras botella’ publicó en X un texto con el que dejó entrever que la mantenía.

“Todo lo bello que está pasando, se lo merece, y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió en mayo de 2022.

Él, igualmente, hizo público un supuesto mensaje que la actriz le habría enviado pidiéndole apoyo económico tanto para ella como para sus padres.

“¿No te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar (los dientes)”, se lee en la misiva.

Nodal reveló el robo de su casa en Argentina y su excuñada estaba ahí

Previo a dar a conocer que ya no está sentimentalmente con Cazzu, Nodal contó a Luz García, titular del podcast ‘Noche de luz’, que sufrió un atraco en su residencia en Argentina.

Los hechos sucedieron justo cuando ellos, y su pequeña Inti, viajaron a Francia, pues los invitaron a los desfiles de moda.

“Fue el mismo día cuando yo viajé para lo de París, ese día a las cuatro de la mañana entraron (a la casa)”, recordó.

El compositor detalló que Florencia, hermana de la trapera y quien acababa de casarse, sí estaba en la propiedad: “Amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron el dinero”.