Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya caminaría!: foto revelaría sus primeros pasos a 6 meses de la separación

Hermana de Cazzu estaría viviendo en el rancho que compró Nodal en Argentina. La propiedad habría sido adquirida durante el tiempo en que el ahora esposo de Ángela Aguilar sostuvo una relación con la ‘Nena Trampa’.

Según el periodista Ernesto Buitrón, una fuente cercana a Nodal le habría revelado que tras su separación de Cazzu, además de la manutención de su hija Inti, el cantante le habría dado a la trapera argentina su propiedad en Argentina.

“Me enteré de que con la separación estaba el tema de Inti. Acuérdate que estaba como muy visible el tema de si le había dado manutención, que qué había pasado con todo esto”, declaró el 27 de noviembre en el show de YouTube de Inés Moreno.

“Ellos compraron una finca en Argentina, que era donde Nodal vivía en el campo, que ahorita es donde está viviendo la hermana de Cazzu, pero que con eso había una cantidad de dinero y dentro de eso también se protegía”, explicó sobre el acuerdo al que habría llegado Nodal con Cazzu tras su ruptura.

Asimismo, insistió en que dentro de este acuerdo también existiría una cláusula donde se especificaría que “no podía ventilar detalles de su vida privada”, ya que esto “vendría a ser también el tema de Ángela” y que, de no respetar el acuerdo, pagaría 9 millones de dólares.

“Me enteré por una persona, que justo también fue la que nos dijo de la boda de Nodal, que había un contrato legal, como una protección (…) Dentro de esa cláusula habría una misma cláusula (…) un contrato tipo confidencialidad”, dijo.

El periodista Ernesto Buitrón no dio más detalles sobre el presunto arreglo que Nodal habría hecho con Cazzu sobre su finca en Argentina. Sin embargo, desde la separación de los cantantes, la misma Florencia Cazzuchelli ha estado compartiendo fotografías desde el presunto lugar al lado de su esposa.

A través de sus historias de Instagram, la DJ argentina ha mostrado a su esposa cerca de la piscina en la que Nodal pasaba tiempo componiendo, así como en la parte central del rancho donde pasaba las tardes con su hija, según documentaba el intérprete de ‘Adiós Amor’ en sus redes.

Hermana de Cazzu estaría disfrutando de la propiedad que fue de Nodal. Imagen Nodal Instagram / Flor Cazzuchelli Instagram

¿Nodal compró un rancho en Argentina?

En una entrevista con Luz García, Christian Nodal reveló que cuando apenas iniciaba su romance con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, compró una casa en el campo en Argentina.

“El plan era rentar una casa en el campo, así ella con su gente hacía su álbum y yo hacía mi álbum con mi gente. Nos veíamos dentro del día y todo estaba perfecto. (Pero) yo llego todo intenso y al día siguiente ya me había comprado una casa y el carro”, confesó el 13 de mayo en el show de YouTube ‘Noche de Luz’.

“Le decía ‘mami, hay que comprar nuestra casita, aquí vamos a vivir’ y (ella) ‘no, no, no, que eso es tuyo’ y ahora la ves y anda arreglando todo. (Cazzu) llegó en una etapa muy bonita”, aseguró.