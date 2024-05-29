¿Quién es la hermana de Cazzu que señalan como supuesta responsable de su ruptura con Nodal?

Video Cazzu comparte revelador momento de su hija Inti dos días después de anunciar separación de Nodal

Desde que Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anunciaron su separación, se ha especulado sobre una infidelidad y un robo como las supuestas causas de su ruptura.

Florencia Cazzucheli, hermana mayor de Cazzu, también ha sido señalada como la supuesta responsable de la ruptura de la pareja. Según la periodista mexicana, Ana María Alvarado, ésta habría tenido un problema con el intérprete de ‘Adiós Amor’ que habría afectado a la relación.

¿Quién es Florencia, hermana de Cazzu?

Florencia Cazzuchelli es la hermana mayor de Cazzu y al igual que la Nena Trampa, es originaria de Argentina.

Florencia es la hermana mayor de Cazzu. Imagen Florencia Cazzuchelli / Instagram



La artista e s DJ, toca la guitarra, canta y es una de las voces principales de su hermana. De acuerdo con Cazzu, fue Florencia quien la impulsó a convertirse en artista.

Florencia es parte del equipo de trabajo de Cazzu, pues es ella quien le hace los coros a la trapera en sus shows.

Florencia es DJ. Imagen Florencia Cazzucheli / Instagram



Las hermanas han presumido en redes sociales que son muy unidas. Este vínculo no solo quedó expuesto en la boda de Florencia sino también durante el embarazo de Cazzu, ya que constantemente presumía su emoción por convertirse en tía.

Tras confirmarse la ruptura de la cantante argentina y el intérprete de regional mexicano, Florencia ha jugado un papel importante en la vida de Cazzu, pues fue con ella con quien reapareció sonriente y bailando al lado de su hija Inti a pocas horas de anunciar su separación.