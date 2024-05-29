Cazzu

¿Quién es la hermana de Cazzu que señalan como supuesta responsable de su ruptura con Nodal?

Florencia Cazzuchelli ha jugado un papel muy importante en la vida de su hermana menor, principalmente después de que Julieta confirmara su separación de Christian Nodal el 23 de mayo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Cazzu comparte revelador momento de su hija Inti dos días después de anunciar separación de Nodal

Desde que Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anunciaron su separación, se ha especulado sobre una infidelidad y un robo como las supuestas causas de su ruptura.

Florencia Cazzucheli, hermana mayor de Cazzu, también ha sido señalada como la supuesta responsable de la ruptura de la pareja. Según la periodista mexicana, Ana María Alvarado, ésta habría tenido un problema con el intérprete de ‘Adiós Amor’ que habría afectado a la relación.

PUBLICIDAD

¿Quién es Florencia, hermana de Cazzu?

Más sobre Cazzu

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón
2 mins

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos
Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente
1:00

Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija
2 mins

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija

Univision Famosos
Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos
Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo
1:02

Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo

Univision Famosos
Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños
3 mins

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Univision Famosos

Florencia Cazzuchelli es la hermana mayor de Cazzu y al igual que la Nena Trampa, es originaria de Argentina.

Florencia es la hermana mayor de Cazzu.
Florencia es la hermana mayor de Cazzu.
Imagen Florencia Cazzuchelli / Instagram


La artista e s DJ, toca la guitarra, canta y es una de las voces principales de su hermana. De acuerdo con Cazzu, fue Florencia quien la impulsó a convertirse en artista.

Florencia es parte del equipo de trabajo de Cazzu, pues es ella quien le hace los coros a la trapera en sus shows.

Florencia es DJ.
Florencia es DJ.
Imagen Florencia Cazzucheli / Instagram


Las hermanas han presumido en redes sociales que son muy unidas. Este vínculo no solo quedó expuesto en la boda de Florencia sino también durante el embarazo de Cazzu, ya que constantemente presumía su emoción por convertirse en tía.

Tras confirmarse la ruptura de la cantante argentina y el intérprete de regional mexicano, Florencia ha jugado un papel importante en la vida de Cazzu, pues fue con ella con quien reapareció sonriente y bailando al lado de su hija Inti a pocas horas de anunciar su separación.

Cazzu se refugia en su hija y su hermana tras anunciar separación de Nodal.
Cazzu se refugia en su hija y su hermana tras anunciar separación de Nodal.
Imagen Florencia Cazzuchelli / Instagram
Relacionados:
CazzuChristian NodalFlorencia CazzuchelliFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD