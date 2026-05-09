Christian Nodal

Nodal muestra la habitación de Inti en medio de la gira de Cazzu por Texas, ¿se reunirán padre e hija?

Christian Nodal sorprendió al mostrar la habitación de su hija Inti que tiene preparada en su hogar. Desde el 8 de mayo, Cazzu se encuentra en Texas presentándose con su gira, estado donde el cantante vive con Ángela Aguilar.

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Video Christian Nodal muestra habitación para su hija Inti: ¿la recibirá en su casa?

Christian Nodal mostró la habitación que tiene lista para que su hija Inti habite cuando lo visite en su casa.

El cantante mostró que cuenta con todas las comodidades, como su baño privado con tina. Incluso en el clóset tiene ropa que podrá usar.

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El cuarto está adornado con tonos rosados y los muros están pintados con escenas desérticas donde predominan los cactus, los cuales le gustan a Nodal.

La habitación de Inti en la casa de Christian Nodal.
La habitación de Inti en la casa de Christian Nodal.
Imagen Nodal/Instagram

Christian compartió este video en medio de la gira de Cazzu por Estados Unidos.

Cabe señalar que actualmente la argentina se encuentra en Texas, estado donde Nodal vive con Ángela Aguilar. 'La Jefa' cumplirá dos fechas más este 9 y 10 de mayo.

Según reportes, el cantante mexicano no ve a Inti desde hace aproximadamente un año, por lo cual en noviembre de 2025 interpuso una demanda para solicitar convivencias con su hija.

¿Nodal podrá reunirse con su hija Inti?

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