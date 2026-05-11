Christian Nodal Nodal se habría presentado en el hotel donde se hospeda a Cazzu para ver a su hija Inti Según reportes, el cantante se habría presentado en el lobby del hotel donde se hospedaría Cazzu en Houston para supuestamente exigir ver a Inti “pasado el mediodía” de este lunes.



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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos

Los rumores sobre un aparente encuentro entre Christian Nodal con su hija y Cazzu continúan. Según nuevos reportes, el cantante se habría presentado “pasado el mediodía” de este lunes 11 de mayo en el lobby del hotel donde se estaría hospedando Julieta Cazzuchelli en Houston para supuestamente exigir ver a Inti.

El presentador Javier Ceriani reportó que el esposo de Ángela Aguilar se habría presentado sin “derecho legal” y “sin permiso de la mediadora” para ver a Inti y, aunque aparentemente habría sido “un momento tenso para Cazzu”, ella habría accedido a su petición.

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“Nodal ya vio a Inti (…) hoy lunes en Houston”, declaró el argentino en Instagram.

“Nodal se presentó de prepo en el lobby del hotel donde está Julieta alojada en su día de descanso (…) lo que hizo Cazzu fue, de una humildad, de buena madre, de buena persona, Julieta dejó entrar a Christian a ver a Inti”, insistió.

Sin dar más detalles sobre el supuesto encuentro, Ceriani subrayó que Nodal presuntamente “vio” a su hija “y se fue”.

“No se la llevó”, sentenció.

Horas antes, la periodista Mandy Fridmann reportó por medio de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram que el originario de Caborca, Sonora, se habría encontrado con su hija tras meses sin verla.

“¿Inti ya está con Nodal?”, le preguntaron a la titular de Las Top News. “Sip”, respondió ella sin dar más detalles.

Ni Christian Nodal ni Cazzu confirmaron de manera inmediata los reportes de su supuesto encuentro a punto de cumplirse dos años de su abrupta separación.

Nodal muestra habitación de Inti en video

Los rumores sobre un supuesto encuentro entre Christian Nodal con su hija Inti se intensificaron luego de que el intérprete de ‘Un Vals’ compartiera en sus redes sociales imágenes de la habitación de la pequeña en la casa que comparte con Ángela Aguilar en Texas.