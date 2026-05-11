Cazzu ¿Cazzu ya fue notificada sobre la demanda de Nodal para convivir con Inti?: lo que se sabe Presuntamente, las autoridades correspondientes estaban buscando cómo poder contactar a la argentina para entregarle el documento de aviso sobre el proceso legal que el sonorense entabló en su contra.



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Video ¿En qué va la demanda que Nodal interpuso contra Cazzu? Revelan estatus del caso

Todo parece indicar que finalmente estaría por avanzar el proceso legal que Christian Nodal entabló en contra de Cazzu para poder pasar tiempo con la hija que comparten, Inti.

De acuerdo con Despierta América, desde el pasado 18 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de un juez familiar en Jalisco para pedir a un magistrado en Argentina que avisara formalmente a la cantante acerca de la querella del sonorense.

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“Esta primera notificación no es una sentencia, no es ningún tipo de condena ni mucho menos”, dijo José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en entrevista con el programa.

“Es simplemente el informarle a una persona, el decirle: ‘Oye, en tal lugar, en tal juzgado, te están llamando a un juicio’”, agregó.

Cazzu habría sido notificada sobre la demanda de Nodal

A casi dos meses de dicha petición, presuntamente las autoridades correspondientes buscaron la forma de, mientras se encuentra realizando su gira en Estados Unidos, contactar a ‘La Jefa’.

“Es posible que hoy nuestra amada y querida Cazzu reciba en sus manos la demanda de Nodal”, indicó la periodista Mandy Fridmann el 8 de mayo durante su participación en el show ‘¡Tal cual! Sin Filtro’.

La experta en temas de la farándula aseveró que no le habían podido entregar el documento a la intérprete de ‘Con otra’ porque “no sabían su dirección”.

“Es posible que a través del consulado americano hoy la reciba porque está en tierra de Dinastía Aguilar”, afirmó al respecto.

El viernes, la trapera se presentó en San Antonio, Texas, donde además del apoyo de sus fanáticos tuvo el de A.B. Quintanilla, hermano de Selena.

“En la mano o a alguien cercano a ella. O sea, si golpean la puerta y no es ella, pero salió su asistente, es lo mismo”, explicó.

En diciembre de 2025, César Muñoz, defensor de Christian, aseveró en un comunicado que el objetivo del litigio es “garantizar los derechos de la menor de edad”, tanto a “convivencias sanas, estables y continuas con el padre”, como a “mantener una relación significativa con él”.

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Nodal publica video de la habitación de Inti

Aunque, al momento, ni Cazzu ni Christian Nodal, o sus respectivos abogados, han confirmado que ella haya ya recibido el papel, el compositor coincidentemente difundió en Instagram un clip en el que mostró una habitación para su retoño.

En el video, él presumió que dentro de la recámara hay un clóset con ropa y zapatos para una niña, así como que en la cabecera de la cama está el nombre Inti.