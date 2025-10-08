¿Hija de Cazzu y Nodal está en riesgo?: esto estaría causando alarma

Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

La educación y bienestar de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, estaría causando alarma.

De acuerdo con el periodista Lucho Borrego, los fans del esposo de Ángela Aguilar estarían “profundamente preocupados” por la pequeña, quien cada vez que la ex de Nodal tiene que ausentarse de casa, su hermana, Florencia Cazzuchelli, debe cumplir con el rol de niñera.

PUBLICIDAD

“Me han mandado fotos de la hermana de Cazzu, que en algún momento ha sido babysitter, cuando ella está trabajando”, comentó en ¡Siéntese Quien Pueda! el 6 de octubre.

“Florencia no solo ha hecho uso y abuso de sustancias como la marihuana (…) también a puesto fotos junto a la niña en los mismos lugares donde también la está cuidado”, agregó.

El presentador destacó que, aunque existen muchos lugares como Argentina, donde es legal el uso y consumo de la marihuana, esta “sustancia psicotrópica” no debería estar cerca de la pequeña de 2 años.

“Quien está cuidado a un bebé, tiene que estar en pleno uso de facultades para cuidarla, para estar con ella”, dijo.

“Esto es un llamado de alerta, no es una crítica, sino simplemente, que si los fans de Christian Nodal están preocupados por cómo se está cuidando y de qué manera están cuidando a esta niña, pues mucho ojo, Cazzu, porque es tu hermana y es tu hija”, sentenció.

A principios de agosto y durante su visita a México, Cazzu reveló ante la prensa que su hija no había podido acompañarla. Sin embargo, resaltó que Inti se había quedado bajo el cuidado de su madre, Mariana Quiroz, y su hermana, Florencia.

“Se quedó. Es la primera vez que la dejo. Está con mi mamá y mi hermana. Sé que está superdivertida y, bueno, espero la próxima pueda estar aquí”, dijo a ‘Venga la Alegría.

¿Qué pasó con la hermana de Cazzu?