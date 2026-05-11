Christian Nodal

Nodal y su hija Inti ya se reencontraron tras supuesta notificación a Cazzu por demanda, reportan

En últimas horas trascendió que Christian Nodal se habría reencontrado con su hija Inti luego de meses sin verla.

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Por:Univision
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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos 

Christian Nodal se reencontró con su hija Inti luego de meses sin verla, según reportes de Mandy Fridmann. La periodista informó que el cantante tuvo la oportunidad de convivir con la pequeña luego de que supuestamente Cazzu fuera notificada de la demanda que él interpuso en Jalisco, México, para poder pasar tiempo con ella.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Fridmann fue cuestionada sobre la polémica que envuelve a los cantantes y los rumores sobre un supuesto encuentro entre ellos durante la estancia de la argentina en Texas.

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“¿Inti ya está con Nodal?”, le preguntaron a la titular de Las Top News. “Sip”, respondió ella sin dar más detalles.

Esto fue lo que respondió Mandy Fridmann ante un supuesto encuentro entre Nodal e Inti.
Esto fue lo que respondió Mandy Fridmann ante un supuesto encuentro entre Nodal e Inti.
Imagen Mandy Fridmann / Instagram

Nodal muestra habitación de Inti en video

Los rumores sobre un supuesto encuentro entre Christian Nodal con su hija Inti se intensificaron luego de que el intérprete de ‘Un Vals’ compartiera en sus redes sociales imágenes de la habitación de la pequeña en la casa que comparte con Ángela Aguilar en Texas.

De acuerdo con las imágenes, el cuarto está adornado con tonos rosados y los muros están pintados con escenas desérticas donde predominan los cactus. Cuenta con todas las comodidades como un baño privado con tina. Además, de un clóset lleno de ropa y zapatos, mientras que en la cabecera de la cama se vería el nombre de Inti.

Estas imágenes aparecieron tan solo un día después de que Mandy Fridmann reportara en el show ‘¡Tal cual! Sin Filtro’ que Cazzu por fin había sido notificada de la demanda de su ex.

“Es posible que hoy nuestra amada y querida Cazzu reciba en sus manos la demanda de Nodal. Es posible que a través del consulado americano hoy la reciba porque está en tierra de Dinastía Aguilar”, indicó el 8 de mayo.

“En la mano o a alguien cercano a ella. O sea, si golpean la puerta y no es ella, pero salió su asistente, es lo mismo”, sentenció sin dar más detalles.

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