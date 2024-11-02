Cazzu

Cazzu se deja ver muy sonriente tras declaraciones sobre Nodal y Ángela Aguilar: "Brille reina"

La rapera participó en un importante evento en Buenos Aires y se dejó ver muy sonriente saludando a los fans y posando frente a las cámaras. Este es el primer acto público al que asiste tras las polémicas declaraciones que dio sobre Nodal y Ángela Aguilar.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Cazzu hace reclamo y petición a Ángela Aguilar ante sus "mentiras" sobre ella: "¿Con qué derecho?"

Cazzu asistió a la 33ª Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Buenos Aires, Argentina, este 2 de noviembre, en donde se dejó ver muy divertida y sonriente, tras las declaraciones que dio sobre su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Fue su hermana Florencia Cazzuchelli, y su esposa, Giuliana, quienes ventilaron que la rapera estaba en el evento.

"Brille, reina, brille", fue el mensaje que escribió Florencia en el video que compartió en Instagram, donde se le ve feliz, saludando al público y posando para las cámaras.

Por su parte, Giuliana, quien es estilista, reveló que fue ella quien peinó a la 'Nena Trampa'.

Cazzu formó parte del contingente que promocionó las fragancias del reconocido diseñador francés, Jean Paul Gaultier.

Cazzu en la Marcha LGBTIQ+ 2024 en Argentina.
Cazzu en la Marcha LGBTIQ+ 2024 en Argentina.
Imagen Flor Cazzuchelli/Instagram, Chulagiamb Hair Artist/Instagram

Este es el primer evento público al que 'La Jefa', como también se le conoce a la cantante, asiste tras las declaraciones que dio en el show 'PLP' el 31 de octubre, donde desmintió a Ángela Aguilar, quien dijo estaba enterada del romance que tenía con Nodal antes de que se hiciera público.

En la entrevista también puso en duda la honestidad del padre de su hija y pidió a ambos que ya no la mencionaran.

"Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente".

"Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce (Ángela Aguilar), que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo", confesó.


