Grupo Pesado de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Video Muere integrante de famoso grupo mexicano: lo hallan en un auto en misteriosas circunstancias

Los integrantes de Grupo Pesado atraviesan por un momento difícil. Este martes 9 de septiembre dieron a conocer el fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, su mánager.

La noticia de su muerte fue reportada en la cuenta de Instagram de Grupo Pesado, donde los integrantes despidieron a su “gran amigo” con un sentido mensaje.

PUBLICIDAD

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años mánager de Grupo Pesado”, expresaron.

Así despidió Grupo Pesado a su mánager. Imagen Grupo Pesado / Instagram



“Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en casa paso y por ser parte esencial de esta historia. Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”, agregaron.

En la publicación no se dieron a conocer detalles del fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán ni su causa de muerte. Hasta el momento, ninguno de los integrantes ha hecho más comentarios.

¿Quién era Don Lupe, mánager de Grupo Pesado?

Don Lupe, como cariñosamente lo llamaba los intérpretes de ‘Ojalá que te mueras’, se desempeñó como empresario en el sector musical, pero principalmente fue reconocido por su labor como mánager de Grupo Pesado.

Desde 1993, Grupo Pesado es considerado uno de los máximos exponentes del regional mexicano, en particular del género norteño. La agrupación fue fundada en Monterrey por Beto Zapata (voz y acordeón) y Pepe Elizondo (bajo sexto y segunda voz).