Héctor Parra es declarado inocente de abuso sexual en agravio de su hija Alexa

"No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales (…) Fue a los 12 o 13 años que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones (…) En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho", contó a la publicación.