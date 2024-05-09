¿Ginny Hoffman tiene cáncer? La actriz dice enfermedad que tiene
La actriz aclaró su estado de salud tras reportarse que estaría gravemente enferma. La estrella de Chiquilladas fue captada en un hospital de especialidades de la Ciudad de México.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El martes 7 de mayo, la actriz Ginny Hoffmann fue captada en el Hospital General Dr. Manuel Gea González en la Ciudad de México por el paparazzi Kadri. Según información del equipo de fotógrafos, la intérprete estaría gravemente enferma. Incluso, reportaron que tendría cáncer, por lo que sería sometida a un examen de biopsia
Ginny Hoffman revela enfermedad que padece
Ante las especulaciones sobre su estado de salud, Ginny Hoffman informó en Instagram la razón de su visita al hospital de especialidades.
“Es increíble lo que tiene uno que hacer para desmentir notas tan absurdas, afirmando una enfermedad que Dios me libre algún día padecer. No tendría por qué mostrar esto, porque son cosas privadas, pero sí creo necesario que dejen de creer en tantas tonterías y difamaciones en mi contra”, aclaró este miércoles 8 de mayo.
Ginny Hoffman acompañó su texto con una copia de los resultados de los análisis a los que se sometió en abril pasado, revelando que padece hipotiroidismo y que su visita al hospital fue simplemente “de rutina”
“El día de ayer mi visita al hospital fue una visita de rutina para nivelar mi tiroides".
"Aquí mis resultados, porque es la única forma de callar a quien se dedica a vivir y a comer difamando e inventando estupideces para monetizar y tener likes”, sentenció.
Niega estar enferma de cáncer
Más tarde, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, éste la cuestionó sobre los rumores: “¿Cómo estás? ¿Tienes cáncer?”, a lo que ella, sin titubear respondió: “(Estoy) bien, muy bien... muy sana. No, no (tengo cáncer), déjame tocar madera en este momento. Dios me libre, decretado que eso nunca va a suceder”.
De igual manera, Ginny Hoffman negó haber sido hospitalizada en días pasados, tal como Kadri reportó en su canal de YouTube.
“No, nunca (estuve hospitalizada). Fui a una cita médica que me dieron en una consulta porque tenemos que estar nivelando mi tiroides, cambiar dosis y demás, fue lo único que fui a hacer a un hospital, gracias a Dios (…) Es falso, gracias a Dios (que tenga cáncer). Estoy muy sana y tratando de ver qué está pasando y por qué esta saña hacia nosotras”, concluyó.