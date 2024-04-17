Kalimba es vinculado a proceso por presunto abuso, ¿se queda en prisión?

Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de la cantante Melissa Galindo. Un juez de la Fiscalía de la Ciudad de México determinó este miércoles 17 de abril que existen suficientes elementos para llevar a cabo el proceso legal.

Al salir del Reclusorio Oriente, el exintegrante de OV7 declaró que se encuentra “tranquilo” y que confía en el trabajo de las autoridades. Asimism o insistió en que su "inocencia se probará" en el preceso de inviestigación que sigue.

“Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades y en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue y una vez más, no hay más que decir. El juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso”, señaló a su salida del reclusorio.

“Estoy confiado en lo que viene, ese es el proceso que tiene que pasar, las cosas se están haciendo como se tienen que hacer”, enfatizó minutos antes de abandonar el lugar.

Kalimba no irá a prisión: su proceso lo enfrentará en libertad por esta razón

El abogado de Melissa Galindo, Wilfrido Rafael Castillo Riojas, afirmó en el programa ‘De primera mano’ que Kalimba enfrentará su vinculación a proceso en libertad. La denuncia de Melissa Galindo no se trata de una confrontación ni un acto de venganza.

“No se trata de una confrontación. Esto no se trata de venganza, esto se trata de llegar a la justicia, a la justicia que le ha sido negada a las mujeres”, comenzó.

“La información legal es que el señor Kalimba fue vinculado a proceso con motivo de diversos cargos de abuso sexual agravado con violencia. Se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la prisión preventiva, sin embargo, la violación a cualquier medida cautelar conllevaría a la imposición de una medida cautelar como prisión preventiva”, sentenció sin dar más detalles.

La denuncia contra Kalimba

En marzo de 2023, Melissa Galindo denunció a Kalimba por supuesto abuso sexual y tocamientos indebidos a través de una transmisión en vivo en Instagram. La exparticipante de ‘La Voz… México’ narró que los hechos habrían ocurrido en tres ocasiones durante 2020, mientras trabajaba con el exintegrante de OV7. Además, expuso la presunta manera en que Kalimba le insistió en tener relaciones sexuales en varias ocasiones.

El 28 de marzo de 2023, Melissa Galindo emitió un comunicado a través del despacho ROCA (Riojas Orozco Castañón Asociados), donde informó que el 16 de marzo de ese mismo año había acudido ante las autoridades para presentar una denuncia contra el intérprete de ‘Tocando Fondo’.