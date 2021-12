“Todo salió de maravilla”: Gaby Spanic reaparece en Internet después de sus cirugías

El pasado 15 de diciembre, Gaby Spanic anunció a través de sus redes sociales que el doctor Luis Gil le realizaría una serie de cirugías plásticas. “Me va a poner mas bella de lo que soy, informó la actriz en un video que publicó en Instagram. Mientras el especialista explicó que la histrión lo buscó para que la operara.

“Pronto haremos realidad el sueño de Gaby Spanic, la famosa usurpadora, quien me ha buscado por todos lados para que la opere”.



Durante aquella confesión, Luis Gil adelantó los procedimientos que le haría a la venezolana.

“Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa”.



Posterior a la cirugía, el especialista reapareció en redes sociales para dar un estatus sobre cómo iba el procedimiento de la actriz nacida en Ortíz, Venezuela. Gaby Spanic mencionó que todo salió bien, pero tenía dolor.

“Hola, mis ángeles. Me levanté como si nada, un poco de dolor, lo normal, pero súper bien, estoy un poco inflamada pero los resultados los van a ver pronto”.

El responsable de los procedimientos informó que en unos meses revelarían el resultado final y compartirán cómo quedó la famosa, aunque él dio algunos detalles mencionando que “todo ha salido perfecto”.

"Quedó espectacular. Les vamos a mostrar cómo quedó, cómo lo hicimos, pero más adelante, ahorita está en recuperación. Les informo que todo ha salido perfecto y está muy bien”.



A pesar de estar recién operada, la villana de Soy Tu Dueña no dudó en mostrar una versión positiva y confirmar que todo resultó en buenas condiciones.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la también modelo se pone en manos del doctor, en junio pasado se sometió a un rejuvenecimiento y arregló algunos “detallitos” que no le gustaban. Gaby aseveró que le introdujeron en su piel un hilo quirúrgico que favorece la producción de colágeno, evitando así el hundimiento de su cara, de acuerdo con una entrevista con la revista ‘TVNotas’.

“Me echo toneladas de crema, me cuido muchísimo, hago ejercicio, en estos días si me puse un hilito en este lado porque como duermo de este lado (derecho) ya se va hundiendo esa parte de la cara y esos son hilos quirúrgicos, y este lado está bien, me hicieron lo que llaman una armonización de rostro, yo sí me aplico estas cosas que no son invasivas"



Asimismo compartió que el hilo quirúrgico va produciendo su “propio colágeno”.

“Es un hilo quirúrgico que con el tiempo te va produciendo tu propio colágeno y va volviendo el músculo a su lugar porque cuando avanza la edad viene la gravedad y entonces si me hago radiofrecuencia, me he hecho las plaquetas, si me cuido mucho y existen muchas opciones para evitar las cirugías”.