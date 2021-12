"Juntas siempre hacia adelante": Gaby y Daniela Spanic están más unidas que nunca

Finalmente las hermanas Spanic limaron asperezas en 2017 entre lágrimas: "Nuestro abrazo duró como, no sé cuántos minutos, pero no nos salían las palabras, eran lágrimas, cuando abrazas no hacen falta las palabras, con la emoción, el sentimiento y el apretón dices: al fin, aleluya, gracias señor", contó Gaby en 'Suelta la sopa'.