Frida Sofía arremete contra quien asegura dejó “ir ese abrazo” con su abuela “por orgullo”

Video ¿Qué le dijo Frida Sofía a Silvia Pinal antes de morir? Esto habría sucedido en la llamada

Frida Sofía se encuentra nuevamente en la polémica, esto luego de que publicara un video en el que aparece con su difunta abuela, Silvia Pinal.

A dos semanas de que la primera actriz falleciera, este 15 de diciembre, la hija de Alejandra Guzmán difundió en su cuenta de Instagram un material generado por Inteligencia Artificial.

PUBLICIDAD

En el clip se puede apreciar que dos imágenes, una de ‘La Diva del Cine de Oro’ y otra de la cantante, ‘cobran vida’ hasta darse un abrazo.

“Gracias por tan hermoso regalo”, escribió en la descripción, añadiendo un emoji de carita rodeada de corazones.

Frida Sofía publicó un video generado con Inteligencia Artificial en el que se aprecia un 'abrazo' entre ella y su abuela, Silvia Pinal. Imagen Frida Sofía/Instagram

Cabe señalar que ella se despidió de Pinal únicamente por medio de una llamada telefónica, según relató la intérprete de ‘Reina de corazones’, y que no asistió a su funeral.

Frida Sofía reacciona ante las críticas

Luego de que la artista mostrara el especial momento, en la sección de comentarios del ‘post’ varios usuarios de la red social le externaron su desacuerdo.

Una persona le señaló: “En vida, Frida. Dejaste ir ese abrazo por orgullo. Ojalá recapacites y busques a tu madre”.

Ante la crítica, la modelo no se quedó callada y respondió tajantemente: “Por favor, recapacita tú. ¿Me conoces? ¿Te consta lo que aclamas? No, ¿verdad?”.

“Decía mi abue, ‘en vida, hermano, en vida’”, le anotó otro internauta, por lo que Sofía le replicó: “En vida, en muerte y en lo que siga, mi reina… eso sí es amor”.

Alguien más le aseveró: “Tanto tiempo que tenías para hacer eso en vida”, así que la emprendedora la cuestionó: “¿Segura?”.

El retoño de la roquera igualmente arremetió contra quien la acusó de presuntamente aprovecharse de su familia.

“¡Pobre niña rica! De los Guzmán vivió y siempre se quejó”, apuntó el susodicho, por lo que Frida Sofía le indicó: “Pobre iluso”.

Frida Sofía responde a las críticas. Imagen Frida Sofía/Instagram

¿Frida Sofía molesta por referencia a su mamá?

Unas palabras que aparentemente hicieron enojar a Frida Sofía llegaron con relación a su mamá, Alejandra Guzmán, de quien aún se encontraría distanciada.

PUBLICIDAD

“¿Quizás en años hagas el mismo video con tu madre?”, le mencionó un cibernauta, aludiendo a la ruptura que existe entre las famosas.

“¿Quizás vas y chinga… a la tuya?”, le contestó tajantemente la empresaria de 32 años, que hasta el momento no ha confirmado una reconciliación con la actriz.

En entrevista con Alan Tacher para Despierta América, hace una semana, Alejandra compartió que ella contactó a Frida, pese a sus problemas, para que hablara con Silvia Pinal por última vez.