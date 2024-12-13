Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán quisiera pasar Navidad con Frida Sofía tras la muerte de su mamá: “Ojalá”

La cantante reconoció que le gustaría que su hija se reúna con ella, y el resto de su familia, en las importantes fiestas decembrinas. Sin embargo, aclaró que está consciente de por qué quizá eso no ocurra este año.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Qué le dijo Frida Sofía a Silvia Pinal antes de morir? Esto habría sucedido en la llamada

Alejandra Guzmán confesó que le gustaría que su hija Frida Sofía pase a su lado esta Navidad, la primera tras la muerte de su mamá, Silvia Pinal.

Antes de que la ‘Diva del Cine de Oro’ falleciera, el pasado 28 de noviembre, la roquera consiguió que ella se despidiera de su nieta. Para eso, tuvo que contactar a su retoño, aunque no se hablaban.

PUBLICIDAD

“Lo más fuerte fue localizar a Frida”, dijo ‘La Guzmán’ a Alan Tacher, en entrevista para Despierta América.

“Sí [le hablé], porque es su derecho y yo sé que ella la amaba con todo su corazón, entonces fue muy fuerte”, añadió en la emisión del pasado 11 de diciembre.

La cantante aseguró que únicamente su madre “pudo lograr” que se diera esa llamada, una “cercanía”, entre ambas pese a los problemas que las han separado.

“En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser”, afirmó, agregando que “no importa lo que haya pasado”, sino “el amor”, tanto por la vida como “por tu sangre”.

Más sobre Alejandra Guzmán

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Reportan a Alejandra Guzmán hospitalizada: habría sido sometida a nueva cirugía
1 mins

Reportan a Alejandra Guzmán hospitalizada: habría sido sometida a nueva cirugía

Univision Famosos
Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”
2 mins

Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”

Univision Famosos
Hermana de Alejandra Guzmán revela por fin de qué está enferma la cantante: “Es muy delicado”
2 mins

Hermana de Alejandra Guzmán revela por fin de qué está enferma la cantante: “Es muy delicado”

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos

“Y esa conexión que jamás va a dejar de estar porque es un cordón umbilical”, aseveró, “pues yo siempre esperaré”.

Alejandra Guzmán desea estar en Navidad con Frida Sofía

A pocos días de que llegue la Navidad, Alan Tacher cuestionó a Alejandra Guzmán si ya tiene planes, considerando el reciente fallecimiento de doña Silvia Pinal.

“No, pero sí les dije [a mi familia] que nos juntáramos, porque si no vamos a perder ese núcleo y no quiero. Somos muchas viejas fregonas”, externó.

Ella puntualizó que, además de referirse a Sylvia Pasquel, Stephanie, Camila y Michelle Salas, su hermano Luis Enrique y a sus hijas, Giordana y Schersa, también lo hacía a Frida Sofía.

Aparentemente reconociendo que quizá una reunión no se dé este 2024, expresó esperanzada: “Ojalá ella algún día venga”.

“Yo creo que también hay que darle espacio y cada quien lleva el luto como quiere”, mencionó la intérprete de ‘Eternamente bella’.

PUBLICIDAD

“Sé que algún día vamos a estar juntas, y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”, sentenció.

¿Frida Sofía desinteresada en reconciliarse con Alejandra Guzmán?

Luego del deceso de su abuela Silvia Pinal, Frida Sofía dejó entrever que actualmente no estaría interesada en arreglarse con Alejandra Guzmán.

Lo anterior ocurrió ya que le replicó a una persona que, vía Instagram, le recordó cuánto duele “perder” a una madre: “No se puede perder algo que nunca se tuvo”.

El conflicto entre el dúo inició después de que la joven acusara, en 2019, a ‘Ale’ de haberse involucrado con sus exnovios, entre ellos Christian Estrada.

En 2021, Frida culpó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla “manoseado” cuando era niña, algo en lo que ‘La reina de corazones’ no la apoyó y defendió a su padre.

Relacionados:
Alejandra GuzmánFrida Sofía y Alejandra GuzmánFrida SofíaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD