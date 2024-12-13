Alejandra Guzmán quisiera pasar Navidad con Frida Sofía tras la muerte de su mamá: “Ojalá”

Video ¿Qué le dijo Frida Sofía a Silvia Pinal antes de morir? Esto habría sucedido en la llamada

Alejandra Guzmán confesó que le gustaría que su hija Frida Sofía pase a su lado esta Navidad, la primera tras la muerte de su mamá, Silvia Pinal.

Antes de que la ‘Diva del Cine de Oro’ falleciera, el pasado 28 de noviembre, la roquera consiguió que ella se despidiera de su nieta. Para eso, tuvo que contactar a su retoño, aunque no se hablaban.

“Lo más fuerte fue localizar a Frida”, dijo ‘La Guzmán’ a Alan Tacher, en entrevista para Despierta América.

“Sí [le hablé], porque es su derecho y yo sé que ella la amaba con todo su corazón, entonces fue muy fuerte”, añadió en la emisión del pasado 11 de diciembre.

La cantante aseguró que únicamente su madre “pudo lograr” que se diera esa llamada, una “cercanía”, entre ambas pese a los problemas que las han separado.

“En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser”, afirmó, agregando que “no importa lo que haya pasado”, sino “el amor”, tanto por la vida como “por tu sangre”.

“Y esa conexión que jamás va a dejar de estar porque es un cordón umbilical”, aseveró, “pues yo siempre esperaré”.

Alejandra Guzmán desea estar en Navidad con Frida Sofía

A pocos días de que llegue la Navidad, Alan Tacher cuestionó a Alejandra Guzmán si ya tiene planes, considerando el reciente fallecimiento de doña Silvia Pinal.

“No, pero sí les dije [a mi familia] que nos juntáramos, porque si no vamos a perder ese núcleo y no quiero. Somos muchas viejas fregonas”, externó.

Ella puntualizó que, además de referirse a Sylvia Pasquel, Stephanie, Camila y Michelle Salas, su hermano Luis Enrique y a sus hijas, Giordana y Schersa, también lo hacía a Frida Sofía.

Aparentemente reconociendo que quizá una reunión no se dé este 2024, expresó esperanzada: “Ojalá ella algún día venga”.

“Yo creo que también hay que darle espacio y cada quien lleva el luto como quiere”, mencionó la intérprete de ‘Eternamente bella’.

“Sé que algún día vamos a estar juntas, y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”, sentenció.

¿Frida Sofía desinteresada en reconciliarse con Alejandra Guzmán?

Luego del deceso de su abuela Silvia Pinal, Frida Sofía dejó entrever que actualmente no estaría interesada en arreglarse con Alejandra Guzmán.

Lo anterior ocurrió ya que le replicó a una persona que, vía Instagram, le recordó cuánto duele “perder” a una madre: “No se puede perder algo que nunca se tuvo”.