Frida Sofía afirma que "siempre cuidó" a Alejandra Guzmán y dice si estaría dispuesta a perdonarla

Frida Sofía respondió si a pesar de estos acontecimientos desafortunados podría perdonar a su madre y si hay posibilidad de reconciliarse: "Claro que la perdono porque si no es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más", señaló. "Le deseo lo mejor. Ojalá y sane. De que yo me he tratado de acercar, lo sabe, aunque diga que no".