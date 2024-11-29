Así fueron los últimos momentos de Silvia Pinal tras inesperada caída de su salud

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Iván Cochegrus, amigo de Silvia Pinal, compartió detalles de sus últimos momentos, a horas de que la primera actriz muriera la tarde del 28 de noviembre.

La noche de este jueves, el productor teatral brindó una entrevista a Foro TV, en la que lamentó el fallecimiento de ‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’.

“Una mujer increíble, que dio todo por el pueblo a través de la cultura, el arte, pero además, algo brillante que tenía la señora era su gran calidez humana y que ella siempre significó mucho para su gente”, resaltó.

Silvia Pinal había “superado” su crisis de salud

En medio de su luto, Iván Cochegrus relató cómo es que el bienestar de Silvia Pinal decayó inesperada y rápidamente.

“Desde hace 12 días, cuando tuvo una situación en su salud y la llevamos al doctor y luego la sacamos en la madrugada”, contó.

“Y días después me vuelven a llamar y me dicen que la señora pues estaba nuevamente presentando un cuadro de su salud mal, que sus signos vitales había bajado”, explicó.

La estrella de proyectos como ‘Mujer, casos de la vida real’ fue internada en una clínica ubicada al sur de la Ciudad de México la tarde del pasado 21 de noviembre, debido a una infección urinaria.

Al respecto, el creativo, quien trabajó con ella en la puesta en escena ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’, relató: “Le llamé a sus hijos, en ese momento no estaban. Tomé y me llevé a la señora”.

“Alejandra Guzmán se lanzó al hospital. Llegamos. En el camino incluso pues sus signos iban muy bajos; sin embargo, la señora llegó al hospital”, añadió.

Cochegrus aseguró que Pinal “superó” su enfermedad, “que era una neumonía” y también la cuestión “de las vías urinarias”.

“Pero desafortunadamente, ayer que íbamos a recogerla ‘Silvita’ Pasquel y su servidor, nos dieron la noticia de que la señora había presentado dos situaciones en la madrugada”, sumó.

“Estas 24 horas nos cambiaron la vida por completo”, sentenció, evidenciando que nadie consideraba que la intérprete se pondría mal.

Efigenia Ramos, asistente personal de la estrella del cine, especificó a la prensa mexicana que ella: “Tuvo dos colapsos pulmonares”.

Así fueron los últimos momentos de Silvia Pinal

Iván Cochegrus puntualizó cómo fueron los instantes finales de Silvia Pinal tras el deterioro de su condición y llevando ya varios días internada.

“La noche de ayer se quedó ‘Silvita’, Luis Enrique, Stephanie, ‘Efi’ y yo, y ahí estuvimos con ella hasta el último respiro, junto a toda su familia”, externó.

“Ella se aferró a la vida, tenía muchas ganas de vivir, quería seguir viviendo, y para ella no había obstáculo, más que siempre luchar por estar en el aquí, en el ahora, y eso fue lo que sucedió en estas 24 horas”, agregó.

El empresario de igual forma narró un instante especial que vivieron con la artista: “Tuvimos algo maravilloso sus hijos, sus nietos, ‘Efi’ y tu servidor cuando de pronto levanta la mano y nos dice a todos ‘adiós’”.

“A partir de ahí, ella fue lentamente cerrando sus ojos, tranquila, y se fue en paz, como lo querían Alejandra, Luis Enrique y ‘Silvita’”, concluyó.