Muertes Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses La noticia fue confirmada por la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ a través de un comunicado. Atlas perdió la vida en Navidad.



Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

Atlas, el bebé de la influencer Fer Moreno, murió en Navidad a los 2 meses de vida. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ a través de un comunicado que compartió en sus redes.

“Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió este sábado 3 de enero.

“Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, agregó.

Fer Moreno no reveló la causa de fallecimiento de su hijo Atlas en su mensaje. Sin embargo, pidió respeto ante la difícil situación que enfrenta.

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, dijo.

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas”, insistió.

Así despidió Fer Moreno a su bebé. Imagen Fer Moreno / Instagram



Por último, la también exparticipante de ‘Exatlón’ pidió a sus seguidores la mantuvieran en “sus oraciones y pensamientos”.

“Estamos intentando encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones. Con amor y gratitud, Fernanda Moreno”, sentenció la ‘influencer’.

Así despidió Fer Moreno a su bebé

Tras dar a conocer el inesperado fallecimiento de Atlas, Fernanda Moreno compartió un video a la orilla del mar despidiendo a su bebé, así como varias fotografías junto a él.

“Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere. 9/10/25 – 25/12/25”, sentenció.