Muertes

Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses

La noticia fue confirmada por la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ a través de un comunicado. Atlas perdió la vida en Navidad.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

Atlas, el bebé de la influencer Fer Moreno, murió en Navidad a los 2 meses de vida. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ a través de un comunicado que compartió en sus redes.

“Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió este sábado 3 de enero.

PUBLICIDAD

“Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, agregó.

Fer Moreno no reveló la causa de fallecimiento de su hijo Atlas en su mensaje. Sin embargo, pidió respeto ante la difícil situación que enfrenta.

Más sobre Muertes

Hija de Tommy Lee Jones fue arrestada por violencia doméstica y estos delitos antes de morir
1 mins

Hija de Tommy Lee Jones fue arrestada por violencia doméstica y estos delitos antes de morir

Univision Famosos
¿Hija de Tommy Lee Jones murió por sobredosis? Llamada al 911 revela pistas de su fallecimiento
2 mins

¿Hija de Tommy Lee Jones murió por sobredosis? Llamada al 911 revela pistas de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere trágicamente el padre de Denny Hamlin, piloto de NASCAR
2 mins

Muere trágicamente el padre de Denny Hamlin, piloto de NASCAR

Univision Famosos
Cristina Saralegui está de luto tras muerte de integrante de su familia: “Estamos devastados”
0:43

Cristina Saralegui está de luto tras muerte de integrante de su familia: “Estamos devastados”

Univision Famosos
Muere periodista en descarrilamiento del Tren Interoceánico: iba a presentar a su esposa con su familia
2 mins

Muere periodista en descarrilamiento del Tren Interoceánico: iba a presentar a su esposa con su familia

Univision Famosos
¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida
0:50

¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida

Univision Famosos
Muere Juan Pedro Franco, mexicano que fue el hombre más obeso del mundo: tenía 41 años
2 mins

Muere Juan Pedro Franco, mexicano que fue el hombre más obeso del mundo: tenía 41 años

Univision Famosos
¿De qué murió la familiar del presentador ‘Capi’ Pérez y su esposa?: detalles del trágico caso
1:00

¿De qué murió la familiar del presentador ‘Capi’ Pérez y su esposa?: detalles del trágico caso

Univision Famosos
Muere exfutbolista junto a sus tres hijos en naufragio en Indonesia: recuperan cuerpo de su hija
1 mins

Muere exfutbolista junto a sus tres hijos en naufragio en Indonesia: recuperan cuerpo de su hija

Univision Famosos
Muere familiar de famoso presentador mexicano: revelan su presunta causa de muerte
2 mins

Muere familiar de famoso presentador mexicano: revelan su presunta causa de muerte

Univision Famosos

“Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, dijo.

“Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas”, insistió.

Así despidió Fer Moreno a su bebé.
Así despidió Fer Moreno a su bebé.
Imagen Fer Moreno / Instagram


Por último, la también exparticipante de ‘Exatlón’ pidió a sus seguidores la mantuvieran en “sus oraciones y pensamientos”.

“Estamos intentando encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones. Con amor y gratitud, Fernanda Moreno”, sentenció la ‘influencer’.

Así despidió Fer Moreno a su bebé

Tras dar a conocer el inesperado fallecimiento de Atlas, Fernanda Moreno compartió un video a la orilla del mar despidiendo a su bebé, así como varias fotografías junto a él.

“Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere. 9/10/25 – 25/12/25”, sentenció.

Atlas tenía solo 2 meses de vida.
Atlas tenía solo 2 meses de vida.
Imagen Fer Moreno / Instagram
Relacionados:
MuertesHijos de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX