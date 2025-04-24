Alicia Villarreal de nuevo de luto tras muerte de su papá: fallece otro integrante de su familia
Alicia Villarreal enfrenta una nueva pérdida tras el fallecimiento de otro de los integrantes de su familia. Apenas en febrero pasado, la cantante sufrió la muerte de su padre.
Alicia Villarreal sufre nueva pérdida
En esta ocasión, a la cantante la embarga el fallecimiento de otro de sus familiares. Se trata de su tío Héctor Juan Villarreal Sánchez.
Él era sacerdote y la noticia de la defunción se difundió en el periódico Pastoral Siglo XXI, de la Arquidiócesis de Monterrey.
En la cuenta oficial de X del diario se publicó una fotografía del tío de Alicia Villarreal este 23 de abril junto con el mensaje: "Nos unimos en oración por el eterno descanso del padre Héctor Juan Villarreal Sánchez".
'La Güerita Consentida' no se pronunció de manera inmediata sobre la pérdida de su tío. No obstante, en una publicación que hizo en Facebook en abril de 2014 escribió sobre el cariño que sentía hacia él.
"Qué hermoso tener una persona tan especial... Gracias tío Hector por tantas bendiciones", escribió junto a una foto en la que se observa a su hija Melenie Carmona en lo que parecería ser la misa por los XV años de la joven.
En ese entonces, la artista destacó que el sacerdote había "estado en bodas, bautizos, primeras comuniones, fallecimientos, nacimientos, quinceañeras": "Dios lo bendiga", pidió.
Es la segunda pérdida de Alicia Villarreal en 2025
La muerte de su tío no ha sido la única a la que la cantante se ha enfrentado en 2025. El pasado viernes 28 de febrero también sufrió el fallecimiento de su padre Víctor Villarreal.
En marzo pasado, la cantante le contó a la periodista Pati Chapoy cómo fue la última temporada que estuvo con él.
" Lo tuve en casa como seis meses, él siempre quería irse a su casa, estaba preocupado de sus cosas, de su casa, de sus nietos los más chiquititos, tiene dos hijos muy jóvenes, yo no quería que se fuera, estaba avanzando muy bien", compartió.
"Se había caído y le hicieron la operación de la cadera, entonces se sentía mal de estar acostado tantos meses, aunque ya podía dar pasitos, estaba muy bien con sus terapias, con todo, y se fue a su casa, dijo que iba a estar unos días en su casa".
Sin embargo, de regreso en su hogar, el señor Víctor sufrió de una infección en uno de los pulmones, y a raíz de esto se debilitó su corazón y se fue "muy rápido", de acuerdo con lo dicho por Alicia Villarreal en 'Ventaneando'.