Alicia Villarreal reacciona a la vinculación a proceso de Cruz Martínez: "Gracias a Dios estoy viva"

Video Alicia Villarreal rompe el silencio tras resolución contra su ex Cruz Martínez: él le manda mensaje

Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de Alicia Villarreal, el 19 de noviembre. Por la noche, la cantante reaccionó ante la decisión del juez y dio sus primeras declaraciones en conferencia de prensa.

Alicia Villarreal llegará hasta las "últimas consecuencias"

La cantante de regional mexicano dejó muy clara su postura ante la decisión del juez y señaló que llegará hasta las "últimas consecuencias" para hacer justicia.

"He sido una mujer trabajadora, dedicada, honesta honrada, trabajo para mi familia. Tengo una historia que no hubiera querido que sucediera así", declaró ante los medios de comunicación.

Villarreal confirmó que su exesposo está vinculado a proceso y, a pesar de todo, agradece poder estar en la lucha.

"Le agradezco esta parte la que me da el divorcio, la libertad y gracias Dios estoy viva porque pudo haber sucedido otra cosa".

Para 'La Güerita Consentida' ha sido complicado sobrellevar las circunstancias, pues en varias ocasiones denunció a Martínez y asegura que no hay testigos de lo que sucedió, pues solo ellos dos vivieron las situaciones.

"Nunca le he hecho daño a nadie, simplemente he intentado defenderme", aseguró la cantante.

Alicia Villarreal ha recibido amenazas

La exvocalista de Grupo Límite también reveló que tanto ella, como sus hermanos, incluso, el productor Hugo Mejuto, han recibido amenazas.

"No voy a permitir tampoco eso. Me siento tranquila, pero eso no significa que no me pueda pasar algo".

Alicia Villarreal protege a sus hijos

La cantante explicó que sus tres hijos ya son adultos y entienden la situación, sin embargo, intenta mantenerlos fuera de la polémica.

"Con los hijos es tan difícil y tan complejo, eso sí lastima mucho el corazón, siempre intento no involucrarlos".

Alicia está tomando terapia y sus hijos han acudido a algunas sesiones con ella, pero la cantante asegura que los "ve bien" y "están enfocados en sus cosas".

Primeras declaraciones de Cruz Martínez tras ser vinculado a proceso

A su salida del juzgado en la ciudad de Monterrey el 19 de noviembre, Cruz Martínez emitió sus primeras palabras tras haber sido vinculado a proceso a solo de uno de los tres delitos de los que su exesposa lo había acusado.

El líder de la agrupación Kumbia Kings será investigado durante los próximos dos meses por presunta violencia familiar, mientras que los delitos de tentativa de feminicidio y robo fueron descartados por el juez.

"Feminicidio y robo ya no existen esos cargos gracias a Dios y gracias a la ley mexicana", dijo a los medios de comunicación, reportó Despierta América.

Además, ventiló que ya prepara una contrademanda en contra de su ex por "difamación internacional" para defender su honor y legado para sus hijos.