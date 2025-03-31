Alicia Villarreal

Alicia Villarreal confiesa que le “duele mucho” todo lo negativo que se dice sobre su hija Melenie

La cantante compartió el sufrimiento que le ocasiona que su primogénita sea el blanco de críticas e inventos. La joven de 25 años se convirtió en el centro del ‘hate’ luego de que su mamá denunciara a su esposo, Cruz Martínez, por supuesta violencia familiar.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Alicia Villarreal pide “perdón” entre lágrimas a su hija tras altercado con Cruz Martínez 

Alicia Villarreal se sinceró sobre el sufrimiento que le ocasiona que su hija, Melenie, sea el centro de comentarios negativos e inventos.

La joven, a quien la cantante procreó con su ex Arturo Carmona, se volvió blanco de críticas luego de que, a mediados de febrero, su mamá denunciara ante la ley que su esposo, Cruz Martínez, la habría agredido.

Los señalamientos a la también intérprete de 25 años surgieron debido a que no publicó en sus redes sociales mensajes de apoyo para la llamada ‘Güerita consentida’ en el difícil momento que atravesaba.

Además, ella también llegó a ser señalada por supuestamente estar de lado de su padrastro, esto debido a que él subió a sus historias de Instagram, tras ser demandado, una fotografía en la que aparecían juntos.

Alicia Villarreal sufre por los ataques a su hija

En medio del proceso legal y el complejo instante personal que atraviesa, pues también el pasado 28 de febrero murió su papá, Alicia Villarreal compartió lo mal que la hace sentir el ‘hate’ hacia Melenie.

“Me duele mucho, me lastima que digan tantas cosas de ella”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’, transmitida este 31 de marzo.

La cantautora de ‘Te quedó grande la yegua’ lamentó que “involucren” a su primogénita “con cosas” que no sabe “a quién se le ocurren y por qué”.

“No es correcto que le hagan eso a una chamaca”, sentenció, aunque no mencionó a qué se estaba refiriendo exactamente.

Ella dejó claro que actualmente cuenta con el apoyo de sus tres retoños, incluyendo a Ángelo y Estéfano, a quienes tuvo con Cruz Martínez.

Previamente, en entrevista exclusiva para Despierta América, Alicia reveló que sus hijos estaban en casa cuando ocurrió el alegado episodio violento por parte del músico hacia ella, el domingo 16 de febrero.

Días después del presunto altercado, la artista contó a la periodista Pati Chapoy que Ángelo y Estéfano sí tenían comunicación con su padre, pero que ella se mantenía alejada.

Alicia Villarreal pidió perdón a Melenie

En la conversación que sostuvo con Alan Tacher para el matutino de Univision, Alicia Villarreal desmintió que Melenie no la haya respaldado e inclusive destacó que ha aprendido de ella.

“Me disculpo con ella y le pido perdón porque a veces siento que no es más que una niña”, explicó, refiriéndose al hecho de que la chica se ha convertido en su sustento.

Video Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona denuncia que fue víctima de abuso sexual
