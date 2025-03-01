Alicia Villarreal

Muere padre de Alicia Villarreal y Cruz Martínez reacciona: "Me duele mucho no estar ahí"

Alicia Villarreal sufrió un duro golpe en medio de la polémica por la denuncia de violencia que interpuso en contra de su esposo. El padre de la cantante murió a los 77 años y Cruz Martínez le dedicó un emotivo mensaje.

Por:
Ashbya Meré.
Alicia Villarreal sufrió otro duro golpe en medio de la polémica por la denuncia de violencia que interpuso en contra de su esposo Cruz Martínez. La cantante sufrió la muerte de su padre, don Víctor Villarreal.

Su progenitor falleció a los 77 años en Monterrey, Nuevo León, después de estar varios días hospitalizado.

A través de sus redes sociales, 'La Güerita Consentida' compartió emotivas fotografías y mensajes en honor a su padre, agradeciendo el apoyo de sus seguidores en este doloroso momento.

Por su parte, Melenie Carmona reaccionó a la muerte de su abuelo con un tierno video donde Don Víctor aparece bailando.

"Así de alegre lo recordaremos siempre. Que en paz descande 'welito' Víctor", escribió la joven de 25 años en Instagram.

Arturo Carmona también lamentó la muerte de su exsuegro y compartió en sus historias una esquela.

Imagen Alicia Villarreal/Melenie Carmona/Arturo Carmona/Instagram

Cruz Martínez dedica emotivo mensaje a su suegro

En medio de las acusaciones de violencia intrafamiliar, Cruz Martínez se pronunció sobre la muerte de su suegro con un emotivo mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Con sus palabras dejó entrever que, por obvias razones, no se ha acercado a la familia de la cantante.

"Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del Señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí".

El integrante de los Kumbia Kings señaló que en medio de la tragedia, tiene "la conciencia en paz".

"Se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz suegro, Víctor Villarreal", finalizó.

Imagen Cruz Martínez/Instagram
