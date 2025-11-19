Cruz Martínez

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal

El productor musical fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal.

Por:Elizabeth González
Video Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal

El productor musical Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en agravio a Alicia Villarreal, su exesposa.

Este miércoles 19 de noviembre se dio a conocer la resolución de la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, quien impuso diversas medidas cautelares para proteger a la cantante y un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria.

Entre las medidas cautelares impuestas a Cruz Martínez, el líder de los Kumbia Kings tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal, así como a acercarse a los lugares que su exesposa frecuente. Además, deberá presentarse cada 15 días ante las autoridades correspondientes.

Cruz Martínez habla tras ser vinculado a proceso

Cruz Martínez rompió el silencio luego de que se diera a conocer que había sido vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar contra su exesposa, Alicia Villarreal.

A través de un comunicado, el productor musical agradeció a las autoridades de Nuevo León, México, “proteger lo que es correcto, sin distinción de género ni favoritismos”.

Además, reveló que dos de las tres acusaciones que le habían sido imputadas, habían sido desestimadas por la Fiscalía.

“Dos (Feminicidio & Robo ) de las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar”, señaló.

“El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que –solamente– autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses pues contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar. El camino de mi defensa penal apenas comienza y estoy seguro que, al final, esto quedará completamente esclarecido y el último de estos cargos también será desestimado por las autoridades competentes”, subrayó.

“De nuevo mil gracias a la ley mexicana y a todo mi familia y público por esta pendientes”, sentenció.

Cruz MartínezAlicia VillarrealFamososPolémicaLatin GRAMMY

