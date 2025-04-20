Hija de Alicia Villarreal habla sobre su vida de "casada" tras ventilarse supuesta próxima boda

Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, la hija que tienen en común Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se confesó sobre su vida de "casada" a poco más de una semana después de que se ventilara que "próximamente se va a casar con el novio actual".

Esto dice hija de Alicia Villarreal sobre casarse

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram este 20 de abril, la joven de 26 años se confesó sobre los planes que tiene acerca del matrimonio luego de que una persona le preguntó cómo se veía en 10 años.

" En 10 años me veo casada con el amor de mi vida", respondió.

"Con hijos y viviendo una vida tranquila", agregó, "me veo dedicándome 100% a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz".

Melenie Carmona respondió en Instagram que sí se ve "casada" en "10 años" más luego de que se reportara en México que está por casarse "próximanente". Imagen Melenie Carmona/Instagram



La confesión de la chica llega luego de que el pasado 11 de abril, Pati Chapoy aseguró en 'Ventaneando' que Alicia Villarreal le habría revelado los supuestos proyectos nupciales de su primogénita.

"En la entrevista (Alicia) comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual", dijo la periodista, quien no dio mayores detalles al respecto.

Desde hace varios meses, Melenie Carmona ha dado pistas del romance en el que se encuentra con un joven del que no ha dado a conocer su identidad.

Sin embargo, se ha dejado ver muy cariñosa con él, lo que ha despertado más especulaciones sobre su supuesta boda.

Hija de Alicia Villarreal da detalles sobre su misterioso novio

En la misma sesión de preguntas y respuestas en las que admitió que sí se ve "casada" en unos años más, Melenie Carmona también dio nuevos detalles sobre su novio.

Una persona le preguntó que "cuál era el regalo más bonito que le ha dado" su misteriosa pareja.

" Todos los detalles que ha dado han sido lo máximo para mí: desde los más simples, como un elote asado, hasta los más sorprendentes y emocionantes", reconoció.

En esta respuesta, Melenie Carmona dio nuevos detalles sobre su misterioso novio. Imagen Melenie Carmona/Instagram



"Lo que más valoro es que cada uno de ellos viene con mucho amor y pensando en lo que me gusta y me hace feliz", agregó en la respuesta que escribió con el fondo de una foto donde se deja besar en la mejilla por el susodicho y sin dejarle ver el rostro.

"No es solo detallista y generoso, también es muy atento conmigo y eso para mí es lo más importante. Estoy muy agradecida por cada detalle y todo el esfuerzo que hace para verme contenta", finalizó.