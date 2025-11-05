Alicia Villarreal

¿Alicia Villarreal desea casarse con su joven novio tras divorciarse de Cruz Martínez?: ella responde

La cantante respondió tajante ante la posibilidad de unirse en matrimonio con su novio ‘influencer’ que es 11 años más joven que ella.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Alicia Villarreal no se guarda nada sobre su ex Cruz Martínez tras defenderla en pleno pleito legal

Alicia Villarreal respondió tajante si desea casarse con su novio, Cibad Hernández, tras divorciarse del productor Cruz Martínez.

La cantante reveló que aunque se encuentra muy enamorada del abogado, quien es 11 años más joven que ella, entre sus planes no está llegar pronto al altar.

“Él es un super tipazo. Me encanta, es un ser humano extraordinario… No estoy pensando en eso ahora, pero (estoy) disfrutándolo nada más”, declaró a ‘Ventaneando’ el 4 de noviembre.

La intérprete de 'Te quedó grande la yegua' confirmó su romance con abogado 20 días de firmar oficialmente divorcio con Cruz Martínez.

No quiere saber nada de Cruz Martínez

En cuanto al proceso legal que enfrenta con su exesposo Cruz Martínez, la cantante prefirió mantenerse al margen de la situación y, aunque destacó que “quisiera platicar” sobre el tema, “no puede” hacerlo.

“Estamos sobrellevando todo esto”, señaló con cautela.

“Yo creo que pronto tendremos esta audiencia tan esperada y que pueda dar seguimiento la ley como debe ser… Ahí estoy, trabajando y en la lucha de…”, agregó.

Por último, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre la disputa que sostiene con el líder de los Kumbia Kings, quien hace un par de meses declaró que estaría dispuesto a limar aspereza con ella.

“No… Yo no… No quiero verlo nunca”, sentenció.

En febrero, la exvocalista de Grupo Límite denunció públicamente a Cruz Martínez al finalizar uno de sus conciertos.

La cantante interpuso una denuncia en contra del productor por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.

