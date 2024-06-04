Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ya se encontraron: así fue el incómodo momento

Video La reacción de Victoria Ruffo cuando le dicen que su nieta tiene la barba partida (‘el gen Derbez’)

El nacimiento de su nieta Tessa podría marcar el reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Aunque José Eduardo ya estaría planeando "monetizar" con el icónico momento, la actriz confesó que ya se encontró con el papá de su hijo.

La actriz reveló que fue en 2018 cuando ella misma le pidió a José Eduardo que se pusiera en contacto con Eugenio Derbez, ya que entonces había surgido el rumor de su fallecimiento. Aquella llamada propició su inesperado e incómodo reencuentro.

PUBLICIDAD

“Diré algo que nadie sabe hasta hoy. Hace seis años coincidimos Eugenio Derbez y yo en Los Ángeles. Fue justo cuando habían dicho que se había muerto. Yo fui a un programa y José Eduardo fue conmigo. Le pedí que le hablara a su papá, no fuera a ser cierto. Qué bonito, ¿no?. Mi hijo dijo que si hubiese sido real ya sabría. Al día siguiente, se quedó de ver con él en un mall (centro comercial). Ellos desayunaron y yo me fui de compras”, relató a la revista TVNotas en su edición del 4 de junio.

Aunque Victoria Ruffo quiso darle espacio a José Eduardo para que conviviera con Eugenio Derbez, sin querer coincidieron la misma tienda de ropa, donde al verse, no supieron qué decir.

“Me fui con una amiga y, para suerte, ambos estaban en el mismo mall. Entré a la tienda y veo que está Eugenio con José Eduardo. Al vernos, nos quedamos callados. Nos miramos y solo dijimos: ‘Hello’”, resaltó.

Así reaccionó José Eduardo Derbez al ver a sus papás frente a frente

Victoria Ruffo señaló que, aunque fue un encuentro cordial, un comentario que hizo a José Eduardo la habría puesto en aprietos con su expareja.

“José Eduardo sale del vestidor y nos ve a los dos como ‘¿Todo bien? ¿Están bien?’ Le dije que sí. Que lo que se estaba comprando de ropa estaba súper bien, solo que la chamarra que traía ¡estaba horrible! Me dijo: ‘Esa la escogió mi papá’. Entonces mejor me fui”, dijo a la publicación.

Por último, la ‘Queen de las telenovelas’ hizo énfasis en que reencuentro con Eugenio Derbez “ya hubo”, dejando entrever que sus problemas del pasado habían quedado en segundo término.

PUBLICIDAD

“Las cosas pasan. Con el tiempo te ríes de lo que parecían ser pantanos y pues no fue para tanto. Así qué, reencuentro ya hubo. A seguir adelante y veremos cómo fluye todo”, sentenció.