Eugenio Derbez Mamá de Eugenio Derbez fue desahuciada: así supo Silvia Derbez que le quedaban 6 meses de vida La salud de la actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘Lazos de Amor’ comenzó a mermarse después de someterse a una cirugía de columna. El resultado de la biopsia que le fue practicada a Silvia Derbez fue devastador.



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Video Eugenio Derbez muestra que el legado de su madre sigue vivo a través de Aitana

Eugenio Derbez sufrió la muerte de su madre el 6 de abril de 2002. La actriz, Silvia Derbez, había sido desahuciada meses antes de perder la vida a consecuencia de un cáncer de pulmón.

Así supo Silvia Derbez que le quedaban 6 meses de vida

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A 24 años de su fallecimiento, Juan Carlos Barreto, última pareja sentimental de Silvia Derbez, reveló a la periodista Matilde Obregón cómo fue el día que la actriz supo que moriría.

“Ella originalmente tuvo un problema en la columna. La operaron y, después de la operación, ella seguía con una especie de que no podía respirar. Íbamos a ver al doctor y él le decía: ‘Son los clavos que le pusieron’. Le quitaron los clavos. Otra… las intervenciones de columna son muy delicadas”, contó el 9 de mayo.

El actor de Vencer la Culpa recordó que fue después de una visita al dentista que a la mamá de Eugenio Derbez le sugirieron que se practicara una biopsia.

“Una vez fuimos al dentista, nuestro dentista estaba en el primer piso. Se había descompuesto el elevador y subimos las escaleras, entonces llegó (diciendo) ‘no puedo respirar, no puedo respirar’. El dentista le dijo: ‘Eso no es normal (…) que le hagan una biopsia’. Fuimos con su médico, le hicieron la biopsia y el resultado fue que le quedaban seis meses de vida”, recordó.

“Uno en su cabecita estúpida piensa: ‘Esta mujer es eterna, va a vivir y va a estar conmigo toda la vida’. La realidad es que no nos esperábamos semejante noticia… seis meses”, dijo.

Luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón en fase terminal, Silvia Derbez viajó a Estados Unidos para tratar su enfermedad y, posteriormente, optó por el consumo de remedios alternativos.

“Fuimos a Temple Texas. De Cuba vino el veneno de alacrán tomado, untado, aspirado… No fueron seis meses, fue un año”, reveló.

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“Lo triste del asunto es que pensábamos que la iba a librar. Y bueno, su familia… no te quiero decir cómo estábamos todos, pero justo unos minutos antes de irse yo le dije: ‘Si te tienes que ir, vete, que yo voy a estar bien’, porque creo que, finalmente, lo que a ella le preocupaba, porque siempre fue así, mamá gallina, era cómo su gente”, sentenció sin poder contener las lágrimas.

Silvia Derbez a murió a los 70 años el 6 de abril de 2002 debido a complicaciones de un cáncer de pulmón.