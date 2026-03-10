Eugenio Derbez Eugenio Derbez fue rechazado por su suegra: Alessandra Rosaldo revela que su mamá “le puso el límite” La vocalista de Sentidos Opuestos reveló que su madre no estuvo de acuerdo en su compromiso con Eugenio Derbez. “Nunca ha sido el consentido”, declaró.



Eugenio Derbez fue rechazado por su suegra, doña Gabriela Barrero, en el pasado, según reveló la misma Alessandra Rosaldo.

De acuerdo con la vocalista de Sentidos Opuestos, su madre nunca estuvo de acuerdo con su compromiso. Incluso, aseguró que le puso un límite al comediante cuando éste estaba por proponerle matrimonio en 2012.

“Eugenio nunca ha sido el consentido, aunque lo adora”, declaró Alessandra en su podcast ‘Entre Hermanas’ en el episodio del 5 de marzo.

“Acuérdate que Eugenio rompió el corazón de esta señora (dijo apuntándose con el dedo) en algún momento”, dijo, haciendo referencia a la breve separación que tuvieron meses antes de casarse.

Sin entrar en detalles sobre aquel complicado momento, Alessandra Rosaldo recordó cómo fue que su madre enfrentó a Eugenio Derbez luego de que él le rompiera el corazón.

“Mi mamá se le puso cuando terminamos y luego Eugenio regresó a pedirme matrimonio, él convocó a mis papás; les habló a los dos por separado. A ninguno de los dos les dijo: ‘Voy a pedirle matrimonio’, pero les pidió: ‘Quisiera que estuvieran en un momento importante’”, compartió.

Según Alessandra Rosaldo, su papá no tuvo ningún problema con Eugenio Derbez. Sin embargo, fue su mamá quien le advirtió al histrión que no sería parte del “momento importante”.

“Mi papá obviamente ahí en primera fila y mi mamá le dijo: ‘Lo siento Eugenio, no voy a participar’ (…) O sea mi mamá me vio con el corazón roto, mal, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite”, sentenció, dejando claro que en la actualidad, su madre "adora" al comediante.

Su historia de amor

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comenzaron su relación en 2006, pero luego de seis años de noviazgo, se separaron.

Según contó la intérprete de ‘Amor de Papel’ en junio de 2025 en el mismo podcast, la ruptura sucedió después de que ella tomara terapia Gestalt y ante la negativa de Eugenio Derbez de casarse y formar una familia con ella.

“Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio (…) Tomé la decisión de decir, amo a este hombre con toda mi alma, pero lo tengo que dejar ir (…) Él no estaba dispuesto a casarse y a darme una familia, que era mi sueño con él”, declaró.

El 3 de febrero de 2012, Eugenio Derbez se disfrazó de un príncipe enmascarado y sorprendió a Alessandra Rosaldo en un restaurante ubicado en la Ciudad de México. Al descender de un corcel blanco, el comediante le propuso matrimonio.