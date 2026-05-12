Vadhir Derbez Vadhir Derbez enfrentó otra denuncia por presunto abuso contra una menor de 15 años De acuerdo con un reporte, el actor fue señalado cuando tenía 19 años de presuntamente haber agredido a una compañera de escuela. Este 2026, él nuevamente está siendo denunciado por un supuesto abuso a una modelo.



Video Hijo de Eugenio Derbez responde ante acusación de presunto abuso a modelo: confiesa qué pasó

Vadhir Derbez ha estado en medio de la controversia debido a que fue denunciado por una modelo de 19 años, quien afirma que él la agredió sexualmente.

El cantante ya negó dicha acusación y sus abogados dieron a conocer que la imputación estaría ligada a un intento de extorsión.

PUBLICIDAD

“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’ el 6 de mayo.

Vadhir Derbez fue denunciado por presunto abuso a una menor de 15 años

Después de que se hiciera público el proceso legal que enfrenta Vadhir Derbez actualmente, la revista TVNotas reporta que no sería la primera vez que él es señalado por el mismo presunto delito.

De acuerdo con la revista, en 2010 el Condado de Marshall acusó al actor “de ‘agresión física’ contra una niña de 15 años”.

En los documentos oficiales, obtenidos por el medio, se detalla que los supuestos hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2009, cuando las autoridades recibieron una llamada de alerta.

Tras el aviso, ocurrido a las 12:50 p.m., el detective Neal Wallace fue enviado para levantar el informe policíaco a una escuela.

Él tomó las declaraciones de la presunta víctima y de la directora de la institución. El hijo de Eugenio Derbez no fue arrestado, pero sí notificado de que sería citado a la Corte.

El citatorio fue llevado al colegio días después para ser entregado a Vadhir; sin embargo, él ya se había regresado a México.

En los papeles del caso judicial quedaba expuesto que el uniformado indicó acerca de lo ocurrido entre el artista y su compañera:

“Vadhir González, con conocimiento de causa, tocó a KP [iniciales de la chica] en una forma ruda, insolente y de manera agresiva: la aprisionó contra una reja, le besó el cuello y luego le puso la mano entre las piernas por fuera de la ropa”.

PUBLICIDAD

Vadhir Derbez alegó inocencia

TVNotas reporta que, en seguimiento con el litigio, Vadhir Derbez sí habría acudido a una audiencia, el 17 de febrero de 2010.

Entonces, su defensor, Edward R. Ruiz, aseveró a la revista que su cliente había “mantenido su inocencia”: “Esperamos que todo se solucione a su favor y el de todos los involucrados”.

“Se alega que hubo un incidente con una compañera de la escuela a donde Vadhir asistía”, puntualizó al respecto de la denuncia.

“La naturaleza de cualquier tocamiento ofensivo [‘battery’, en inglés] se basa en que se trata de tocar a alguien de forma ruda o grosera y puede terminar muchas variaciones: desde tocar a alguien con tu dedo, hasta llegar a una pelea. La definición es bastante amplia”, explicó.