Vadhir Derbez ¿Vadhir Derbez se niega a volver a México tras denuncia por supuesto abuso?: dice que sufre “psicosis” El actor se pronunció ante la denuncia que una joven de 19 años interpuso en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por el cargo de presunta violación.

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Vadhir Derbez no querría volver a México tras sufrir episodios de “psicosis” ante la denuncia por supuesto abuso que una joven estadounidense de 19 años interpuso en su contra.

En entrevista con ‘De Primera Mano’ el actor dejó entrever que, aunque tiene “compromisos y cosas” pendientes en México, lo mejor en este momento sería mantenerse lejos de su lugar de origen.

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“Tengo compromisos de trabajo y cosas, pero esto ya me sobrepasó…”, expresó en la emisión transmitida este 7 de mayo.

“Entonces, (prefiero) esperar que podamos resolver esto lo antes posible para yo poder seguir operando de una manera normal, como debería y seguir trabajando desde donde pueda estar, avanzando con la defensa y con las pruebas y con todo lo que tenemos… no queda de otra más que confiar en mi equipo legal”, agregó.

Sufre episodios de psicosis

Por otro lado, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que esta situación lo tiene intranquilo, ya que, a pesar de que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia, las personas comienzan a generarle desconfianza.

“Ya ni del personal (confío), no me quiero clavar mucho con esto, pero imagínate la psicosis que esto te mete de que cualquier otra persona con la que yo pueda tener cercanía puede de la nada voltearse y a hacer algo así y no te enteras”, señaló.

“Entonces, ¿qué tipo de medidas tienes que empezar a tomar como persona?, ¿cómo sigues confiando en la gente y en tu círculo? y más en mi carrera, conocemos gente que nunca hemos visto todo el tiempo, es parte de esta carrera el estar dejando entrar gente nueva y el no saber que en un segundo todo puede cambiar porque no sabes (…) sí me tiene un poquito tocado este tema”, sentenció.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

En la emisión del 6 de mayo de ‘De Primera Mano’ se dio a conocer que, el pasado 2 de abril, una mujer de 19 años interpuso una demanda en perjuicio de Vadhir Derbez, en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por el cargo de presunta violación.

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Los documentos de la querella, obtenidos por el show, exponen que ella aseguró que el artista presuntamente la llevó a una habitación después de que terminara el rodaje de un video musical, el 2 de abril.

“Luego de supuestamente robarle un beso, comienza el contacto físico no consensuado, según la joven”, narró la periodista Addis Tuñón.

Al respecto, el litigante Enrique González argumentó que cuentan con grabaciones que demuestran que esos alegados “hechos son inexistentes”.

“No, por supuesto que no (estuvimos solos en un camerino)”, garantizó Vadhir. “Estábamos… no sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.

Vadhir expresó que “no se preocupa tanto” por la incriminación de presunto abuso, pero admitió que lo ha afectado el tema de las amenazas.