Alessandra Rosaldo Alessandra Rosaldo revela diagnóstico de dos duras enfermedades: “Empecé a sentirme muy mal” La esposa de Eugenio Derbez se sinceró sobre cómo fue descubrir que todos sus males tenían nombre y que no se estaba “volviendo loca”.

Video “He pensado que me voy a morir”: Alessandra Rosaldo habla abiertamente sobre su estado de salud

Alessandra Rosaldo fue diagnosticada con dos duras enfermedades. La esposa de Eugenio Derbez se sinceró sobre la crisis de salud intestinal que sufrió en el pasado y que la llevó a descubrir síntomas de dos padecimientos importantes.

La vocalista de Sentidos Opuestos contó en su podcast ‘Entre Hermanas’ que tras un largo periodo de malestar estomacal fue diagnosticada con ansiedad y depresión.

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“ Imagínate estar así años. Yo jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión”, dijo en el episodio del 12 de marzo.

“La ansiedad siento que la he tenido toda la vida, pero sí siento que en los últimos años se me disparó cañón. Por un lado fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, agregó.

Alessandra Rosaldo coincidió con una de sus invitadas en que “un intestino que no está funcionando ben” afecta la “producción de serotonina”, hormona encargada del estado anímico de una persona, según explica Mental Health America.

En ese sentido, la cantante explicó que en su búsqueda de atender su salud intestinal descubrió que sus problemas estaban relacionados a la ansiedad y depresión que padecía y no sabía.

“En los últimos años, a raíz de que empecé a sentirme muy mal, en mi búsqueda, me encontré con algunos médicos que me mandaron a hacer estudios genéticos y fue como ‘wow’, yo no sabía que existía esta información”, relató.

Alessandra resaltó que, sin saberlo, la ansiedad había estado presente “toda su vida”, mientras que la depresión se le había agudizado a raíz de algunos cambios hormonales.

“Yo jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suicidas, ni mucho menos… No estaba pensando en aventarme de la ventana ni mucho menos, pero tenía esa sensación de ‘estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos’”, dijo.

Por último, Alessandra Rosaldo reveló que lejos de pensar en atentar contra su vida, su única angustia era causarle preocupaciones a su familia.