Bárbara Torres Excelsa, de ‘La Familia P. Luche’, y Maradonio, se encuentran: así fue el momento Eugenio Derbez reaccionó al inesperado encuentro entre Excelsa y su hijo. La actriz Bárbara Torres compartió fotografías de su encuentro con el Maradonio de Internet.



Video ¿Recuerdas a Maradonio de ‘La Familia P. Luche’? Se veía más pequeño debido a una enfermedad

Excelsa, de ‘La Familia P. Luche’, y Maradonio se reunieron. La actriz Bárbara Torres compartió fotografías y videos del inesperado momento a través de sus redes sociales este lunes 2 de marzo.

Las imágenes corresponden a la transición de un divertido sketch en el que se narra el instante en que Excelsa se encuentra con Maradonio luego de años buscándolo.

“Ay, mi hijo, qué triste... ¿será o no será? Se me hace que sí es”, se le escucha decir a la actriz en el instante en que su mirada se cruza con la de un joven muy parecido a Maradonio.

“¿Mamá?”, le responde él, para luego darse un abrazo.

'Excelsa' conoce a Isaac Betancurt, el 'Maradornio' de Internet. Imagen Bárbara Torres / Instagram



El inesperado momento no pasó desapercibido por Eugenio Derbez, quien en la misma publicación reaccionó al reencuentro de Excelsa con su hijo.

“¡Wow! ¡No puedo creer lo que ha crecido! ¡A la madre!”, expresó el comediante.

¿Excelsa se encontró con el verdadero Maradonio?

De acuerdo con el creador de contenido, Jorge Armando, Bárbara Torres no se reencontró con el verdadero Maradonio sino con un joven que ha ganado popularidad en Internet por su parecido con Brayan Gibrán Mateo, el verdadero intérprete de Maradonio en ‘La Familia P. Luche’.

“Isaac no es el verdadero Maradonio, solamente le han dicho que se parece muchísimo y los tres no descansaremos hasta encontrar al verdadero actor”, señaló el 'influencer' en el video de Bárbara Torres.

Bárbara Torres e Isaac. Imagen Bárbara Torres / Instagram

¿Qué fue del verdadero Maradonio?

En 2012, Brayan Gibrán Mateo se unió al elenco de ‘La Familia P. Luche’ con el personaje de Maradonio, el hijo de Excelsa.