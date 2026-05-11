Daniella Álvarez

Daniela Álvarez se somete a una biopsia tras aparición de “una bolita” en el cuello

La exparticipante de Miss Universo Colombia compartió imágenes del procedimiento médico al que se sometió tras la aparición de un nódulo en el cuello. Según Daniela Álvarez, un tratamiento estético sería la causa.

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Por:Elizabeth González
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Daniela Álvarez se sometió a una biopsia tras la aparición de “una bolita” en el cuello. Según la exparticipante de Miss Universo Colombia, el nódulo sería consecuencia de un tratamiento estético al que tuvo que someterse durante su participación en Miss Universo.

A través de sus historias de Instagram, la modelo reveló detalles sobre la aparición del nódulo y la razón por la que cree que prácticas pasadas para “adelgazar” terminaron por afectar su salud.

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“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”, declaró este 11 de mayo.

“Ahora, 15 años después, otra vez me está creciendo esa bolita que alguna vez tuve y ya me la habían quitado con yodo y ahora resulta que otra vez creciendo y me van a hacer una biopsia”, agregó.

Daniela Álvarez habla del nódulo que se le formó en el cuello.
Daniela Álvarez habla del nódulo que se le formó en el cuello.
Imagen Daniela Álvarez / Instagram


Daniela Álvarez compartió en sus historias detalles del procedimiento médico que consiste en extraer una pequeña muestra de tejido con el objetivo de determinar la presencia de enfermedades como cáncer, infecciones o inflamaciones, explica Cleveland Clinic.

“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, señaló al pie de las imágenes en las que se le ve a ella recostada mientras el especialista realiza la toma de la muestra mediante una aguja fina dirigida en el área del cuello.

Así fue el procedimiento médico al que se sometió la modelo colombiana.
Así fue el procedimiento médico al que se sometió la modelo colombiana.
Imagen Daniela Álvarez / Instagram


“El doctor diciéndome que estaba a 5 milímetros de mi nervio de la voz, pero quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, sentenció.

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