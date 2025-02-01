Eugenio Derbez

Hija de Alessandra Rosaldo debutará como actriz en una historia muy significativa para Derbez

Con tan solo 10 años, Aitana debutará como actriz en un proyecto que impulsó la carrera de su famoso padre hace unos años.

Por:
Ashbya Meré.
Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Luego de vivir momentos de angustia por la evacuación por los incendios de California, Alessandra Rosaldo compartió con emoción el paso que dará su hija Aitana a su corta edad.

La niña, de 10 años, debutará muy pronto en teatro musical en un proyecto que fue muy importante para su padre, Eugenio Derbez.

"Acaba de entrar en una escuela de comedias musicales y van a hacer la versión junior de 'Shrek El Musical' y está fascinada", contó feliz en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

Cabe señalar que la saga de 'Shrek' impulsó la carrera de Derbez, pues fue quien dobló la voz del 'Burro' para la versión en Latinoamérica, uno de los trabajos más recordados del actor.

Eugenio Derbez presta su voz al 'Burro' de la saga 'Shrek'.
Imagen Mezcalent

Alessandra compartió que desde pequeña su hija ha mostrado aptitudes artísticas y se está preparando para hacerlo profesionalmente.

"Ya ha hecho cosas en la escuela más pequeñitas, además ha tomado clases de improvisación, ya está tomando clases de canto", dijo con emoción.

Rosaldo está orgullosa de su hija y asegura que Aitana tiene "potencial" para seguir los pasos de los Derbez en el mundo de la actuación.

"Obviamente yo babeo, pero la verdad es que trato de ser lo más objetiva posible. Sí tiene armas, tiene potencial, obviamente tendrá que prepararse, tendrá que estudiar", finalizó.

Aislinn, Vadhir y José Eduardo, los hijos mayores de Eugenio, también han escrito su carrera en la actuación como su papá, y ahora Aitana parece que se sumará a los artistas de la familia.

Pero a la niña no solo le gusta la actuación como a sus padres, también el canto, talento que heredó de su mamá, pues Alessandra Rosaldo es la vocalista del exitoso dueto Sentidos Opuestos.

Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez y su hija Aitana, de 10 años.
Imagen Mezcalent, Alessandra Rosaldo/Instagram
