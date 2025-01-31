Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo revela si la casa donde vive con Derbez sufrió daños en los incendios de California

La cantante compartió algunas de las pérdidas materiales que Eugenio Derbez sufrió tras el paso de los incendios en California.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Eugenio Derbez y su familia están fuera de peligro después de los incendios que azotaron el sur de California.

"Fue muy fuerte, nunca habíamos vivido como familia algo similar", dijo Alessandra Rosaldo a 'De Primera Mano' en entrevista transmitida el 30 de enero.

PUBLICIDAD

La familia de Eugenio Derbez ya regresó a su casa

Alessandra Rosaldo compartió que ya regresaron a su hogar en Encino.

Más sobre Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce
1 mins

Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados
0:48

Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo tuvo "pánico" cuando se convirtió en madre y esto hizo Eugenio Derbez
1 mins

Alessandra Rosaldo tuvo "pánico" cuando se convirtió en madre y esto hizo Eugenio Derbez

Univision Famosos
Eugenio Derbez presume encuentro con Shakira: habría pagado miles de dólares para conocerla
0:53

Eugenio Derbez presume encuentro con Shakira: habría pagado miles de dólares para conocerla

Univision Famosos
Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa
0:55

Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa

Univision Famosos
¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde
0:59

¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Univision Famosos

"Ya regresamos a nuestra casa, por primera vez en tres semanas ya nuestra área está en blanco, lo cual significa no más peligro. Desde el 7 de enero nuestra área siempre estuvo en alerta".

La cantante y su familia vivieron momentos de angustia ante la incertidumbre de la situación.

"Sí da mucho miedo tener que empacar en cuatro maletas todo lo que consideres lo más importante de tu vida y salirte de tu casa rezando, pidiendo que no pase nada".

En una entrevista previa, la vocalista de Sentidos Opuestos narró cómo los evacuaron.

"Cuando veníamos en el 'freeway' de regreso (a casa) comenzamos a ver las llamas, las montañas encendidas en nuestra área, fue cuando entramos en pánico. (empacamos) documentos, los pasaportes, las computadoras, los electrónicos más importantes. Antes de las 6 de la mañana pasaron las patrullas a tocarnos las puertas y evacuarnos en ese momento, eso sí fue muy fuerte", contó a la periodista Paola Rojas con la voz entrecortada el 15 de enero.

¿El hogar de Eugenio Derbez sufrió daños?

La casa de Alessandra y Eugenio no sufrió daños porque su "zona está bien", sin embargo, el primer hogar que habitaron cuando se mudaron a Los Ángeles quedó destruido.

"Ha sido una situación muy triste ver a compañeros y amigos cercanos perderlo todo, ver la ciudad de Pacific Palisades que fue nuestro hogar cuando nosotros llegamos aquí hace 10 años desaparecer por completo del mapa, ver la casa donde nació Aitana, donde están todos los recuerdos de sus primeros 2 años de vida en cenizas", contó a Paola Rojas.

PUBLICIDAD

Hace una década Derbez fundó la productora 3Pas, la cual tenía sus oficinas en Pacific Palisades, zona que quedó completamente devastada, por lo cual el actor perdió todo lo que había dentro de las instalaciones.

Aunque la situación fue un "golpe durísimo", la actriz se mostró consternada porque el socio de Eugenio lo perdió sus bienes personales.

"Ben Odell, que era quien más iba a esa oficina, él vivía en Pacific Palisades y perdió absolutamente todo (…) perdió su casa, la escuela de sus hijos, la iglesia a la que iba todos los fines de semana, su comunidad entera, es una tragedia espantosa", sentenció.


Relacionados:
Alessandra RosaldoEugenio DerbezIncendiosIncendios ForestalesCalifornia. IncendioCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD