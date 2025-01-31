Alessandra Rosaldo revela si la casa donde vive con Derbez sufrió daños en los incendios de California

Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Eugenio Derbez y su familia están fuera de peligro después de los incendios que azotaron el sur de California.

"Fue muy fuerte, nunca habíamos vivido como familia algo similar", dijo Alessandra Rosaldo a 'De Primera Mano' en entrevista transmitida el 30 de enero.

La familia de Eugenio Derbez ya regresó a su casa

Alessandra Rosaldo compartió que ya regresaron a su hogar en Encino.

"Ya regresamos a nuestra casa, por primera vez en tres semanas ya nuestra área está en blanco, lo cual significa no más peligro. Desde el 7 de enero nuestra área siempre estuvo en alerta".

La cantante y su familia vivieron momentos de angustia ante la incertidumbre de la situación.

"Sí da mucho miedo tener que empacar en cuatro maletas todo lo que consideres lo más importante de tu vida y salirte de tu casa rezando, pidiendo que no pase nada".

En una entrevista previa, la vocalista de Sentidos Opuestos narró cómo los evacuaron.

"Cuando veníamos en el 'freeway' de regreso (a casa) comenzamos a ver las llamas, las montañas encendidas en nuestra área, fue cuando entramos en pánico. (empacamos) documentos, los pasaportes, las computadoras, los electrónicos más importantes. Antes de las 6 de la mañana pasaron las patrullas a tocarnos las puertas y evacuarnos en ese momento, eso sí fue muy fuerte", contó a la periodista Paola Rojas con la voz entrecortada el 15 de enero.

¿El hogar de Eugenio Derbez sufrió daños?

La casa de Alessandra y Eugenio no sufrió daños porque su "zona está bien", sin embargo, el primer hogar que habitaron cuando se mudaron a Los Ángeles quedó destruido.

"Ha sido una situación muy triste ver a compañeros y amigos cercanos perderlo todo, ver la ciudad de Pacific Palisades que fue nuestro hogar cuando nosotros llegamos aquí hace 10 años desaparecer por completo del mapa, ver la casa donde nació Aitana, donde están todos los recuerdos de sus primeros 2 años de vida en cenizas", contó a Paola Rojas.

Hace una década Derbez fundó la productora 3Pas, la cual tenía sus oficinas en Pacific Palisades, zona que quedó completamente devastada, por lo cual el actor perdió todo lo que había dentro de las instalaciones.

Aunque la situación fue un "golpe durísimo", la actriz se mostró consternada porque el socio de Eugenio lo perdió sus bienes personales.

"Ben Odell, que era quien más iba a esa oficina, él vivía en Pacific Palisades y perdió absolutamente todo (…) perdió su casa, la escuela de sus hijos, la iglesia a la que iba todos los fines de semana, su comunidad entera, es una tragedia espantosa", sentenció.