Esto es todo lo que sabemos de la inminente boda religiosa de Justin Bieber y Hailey Baldwin

La despedida de soltera:

Aunque ya es legalmente la esposa de Bieber, Hailey no quiso quedarse sin su tradicional fiesta de despedida de soltera. De acuerdo con información de Daily Mail y People , la modelo disfrutó el miércoles 25 de septiembre de una reunión con sus amigas en West Hollywood, California.

La ceremonia:

La pareja quiere que su boda religiosa sea lo más privada posible y desean que sus familias participen en ella, de acuerdo con una fuente cercana consultada por ET Online .

"(La boda) será un cuento de hadas con las mejores flores, luces y una fiesta completa. La pareja planea convertirlo en un asunto familiar con la incorporación de la hermana y hermano de Hailey, la hermana y el padre de Justin", dijo el informante de ET.

El lugar:

El peinado:

Según otra fuente de ET Online, la estilista de celebridades Jen Atkin volará a Carolina del Sur para arreglar el cabello de la novia. Hailey lucirá diferentes looks durante el fin de semana.

Los invitados:

De acuerdo a ET Online , Kendall es el único miembro del clan Kardashian Jenner que asistirá a la boda.

La música

Daniel Caesar es un intérprete de R&B y algunos de sus temas más conocidos son 'Get you' y 'Best part'.