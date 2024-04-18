Latin American Music Awards

Eric del Castillo sufre accidente y relata: “Me salió un chorro de sangre”

Eric del Castillo confesó que tuvo un accidente en la telenovela ‘Vivir de amor’, provocando la preocupación de la producción porque "sangró mucho".

Eric del Castillo terminó las grabaciones de la telenovela ‘Vivir de amor’, donde interpreta a ‘Emilio Rivero’, y en su encuentro con la prensa reveló que sufrió un accidente.

Durante una charla con reporteros como Edén Dorantes este 17 de abril, el primer actor dio detalles del incidente que sufrió, destacando que “sangró mucho” y preocupó a la producción.

El papá de Kate del Castillo afirmó que todo sucedió por una escena que estaban realizando Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias.

“En la telenovela se estaban peleando los dos galanes, pegaron en la pared. De la pared se cayó un cuadro. Me cayó aquí en la mano, en la pelea me cayó y ya tengo una semana con esto. En fin”.

Pese a que el incidente parecía grave, Eric del Castillo aseguró que no recibió suturas y que sólo se veía aparatoso por el “chorro de sangre” que salió de su mano.

Me sangró mucho. Me atendieron luego, luego los paramédicos. Ya tengo una semana. Ahí va, son gajes del oficio. Se espantaron porque me salió un chorro de sangre. Dije ‘no se me cayó el dedo, verdad’, para que se espanten”.

Eric del Castillo está agradecido con compañeros

Del Castillo precisó que no es la primera vez que sufre un incidente en el trabajo, pero que sus compañeros de ‘Vivir de amor’ no lo dejaron solo y estuvieron al pendiente de él tras el percance.

“En el cine me di cada catorrazo. Odio que se pare toda la producción por una cosa como estas. Allá todos me atendieron y una serie de atenciones que he tenido. Todos me preguntan por mi mano que ´cómo va, cómo va´. En fin, muy contento, muy consentido. Todos llegan y me dan mi besito”.

A sus 89 años, el actor se dijo feliz por el equipo que logró en 'Vivir de amor', pues se sintió cuidado por el elenco y el equipo técnico.

“Esta telenovela fue muy pesadita para mí porque tuve mucho trabajo, afortunadamente tuve un trabajo central en la historia y eso cansa un poquito por los llamados, pero feliz. Nunca había estado tan contento en una telenovela como esta y no quiere decir que en las otras no estuviera contento, pero aquí los compañeros preocupados por mí. Quiero mucho a mis compañeros que me tocaron en esta telenovela”.


