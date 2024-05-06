Entre lágrimas, actor de ‘La CQ’ revela que casi muere en accidente: “Yo les supliqué”

Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

En 2012, Luis Ceballos formó parte de la exitosa serie ‘La CQ’, donde interpretó hasta 2014 a ‘Roque Villalón’; ahora, 12 años después del proyecto, el actor relató entre lágrimas que casi muere por un accidente.

En un video que publicó en TikTok junto a su pareja, Ceballos narró que vivió momentos de angustia por las fuertes fallas mecánicas que presentó su camioneta.

Actor de ‘La CQ’ cuenta la pesadilla que vivió

En la grabación, el histrión indicó que todo comenzó en 2021, cuando compró el vehículo, un par semanas después las primeras fallas se presentaron.

“En diciembre de 2021 adquirimos nuestra camioneta… Mi stereo se calentaba, dejaba de funcionar… Decidimos dejar pasar ese detalle, porque perdíamos mucho tiempo.

Luego apareció un sonido en el motor, cuando me la entregaron me dijeron que no tenía nada y yo me la llevé”.

Luis Ceballos comenzó a buscar soluciones y llevó el vehículo a diversas revisiones, las cuales nunca resultaron satisfactorias; incluso, relató que en una ocasión “suplicó” en una agencia para que lo ayudaran.

“ Yo les supliqué que revisaran bien la camioneta, les dije que tenía ese ruido desde que compré la unidad, ellos nos prometieron que la iban a revisar a la perfección… A los dos días el cascabeleo empezó a sonar peor. Estábamos en un semáforo, yo tenía el autohold activado para no estar pisando el freno, el motor se empezó a revolucionar, yo quedé a centímetros de pegarle al coche de enfrente”.

El actor de ‘Vencer el miedo’ siguió enfrentando la pesadilla; hasta que llegó el día que todo se complicó y vivió dos incidentes, en uno casi pierde la vida.

En el primer accidente estaba tratando de estacionarse afuera de su casa, cuando la camioneta se aceleró sola y logró frenar.

“Al momento de ponerla en reversa, la camioneta volvió a arrancar, me fui hacia atrás, lo peor de todo es que el freno se bloqueó, lo único que hice fue abrir la puerta para que se activara el freno de emergencia”.

Horas después, todo se complicó aún más, pues en plena vía rápida y cuando estaba acompañado de su familia, el freno no le respondió, provocando fuerte angustia en el actor.

“Comenzó a revolucionarse, yo trataba de frenar… Ahí fue lo peor de todo, yo iba a una velocidad de 80 kilómetros y de repente me apareció en la pantalla ‘camioneta apagada’, el motor se me apagó, el freno de la camioneta no respondía y no saben la angustia que yo sentía al no tener el control del coche, al poder perder a mi familia porque no iba yo solo”, dijo entre lágrimas.

Acompañado de su pareja, quien también rompió en llanto, Luis Ceballos, actor de ‘La CQ’, detalló que ya no querían la camioneta y ante las nulas respuestas, emprenderá acción legal contra los responsables.