Novia de José Eduardo Derbez presume a su hija en foto: muestra su carita
Paola Dalay recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una imagen del rostro de su hija Tessa y para brindar información sobre el próximo nacimiento de la primera nieta de Victoria Ruffo.
José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay se convertirán en papás en los próximos meses. La modelo expresó su emoción en redes sociales, donde compartió una tierna foto de su hija, en la que dejó ver su carita.
La nuera de Victoria Ruffo utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar varias imágenes, llamando la atención una en la que presume cómo se ve el rostro de la bebé.
" Ya casi te conocemos Tessa, qué emoción", escribió como descripción Dalay, quien junto a emojis en forma de corazón mostró imágenes del último ultrasonido que le realizaron para ver a la pequeña.
Los usuarios de redes sociales se desvivieron en halagos para la futura mamá y dividieron opiniones sobre a quién se parecerá Tessa: algunos indicaron que la bebé tiene el gen Derbez y otros comentaron que se parecerá a ella.
"Ya se ve que es idéntica Eugenio Derbez", "Siento que tendrá más de ti", "Creo que será igualita a sus tías", "Tiene tus rasgos", señalaron los fans, quienes quedaron encantados con otro retrato, en el que el actor aparece dándole un tierno beso a la pancita de embarazo de su pareja.
Novia de José Eduardo Derbez habla del nacimiento de su hija
Paola Dalay siguió dando detalles de la próxima llegada de su hija Tessa y horas después de mostrar la carita de la bebé, realizó una ronda de preguntas y respuestas en su perfil personal.
La modelo reiteró que la bebé llegará vía cesárea, por lo que el parto será "entre el 1 y 7 de julio, aún no escogemos la fecha".
Ante los cuestionamientos, la novia de José Eduardo Derbez bromeó al respecto y señaló: "Porque en esas fechas cumplo las semanas necesarias para que salga, no puede vivir en mi panza toda la vida".
Afirmó que decidió dejar de lado el parto natural y optar por una cesárea "por comodidad".
Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el embarazo de la modelo el pasado 25 de enero, cuando en Instagram publicaron fotos junto a un mensaje que decía “Vamos a ser papás”.
“Los más felices de contarles que ¡VAMOS A SER PAPÁS! No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también de mucha felicidad. TE AMO José Eduardo”.