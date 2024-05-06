José Eduardo Derbez

Novia de José Eduardo Derbez presume a su hija en foto: muestra su carita

Paola Dalay recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una imagen del rostro de su hija Tessa y para brindar información sobre el próximo nacimiento de la primera nieta de Victoria Ruffo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Valeria Contreras N..
Video Novia de José Eduardo Derbez revela el nombre completo de su hija y no lleva el apellido Derbez

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay se convertirán en papás en los próximos meses. La modelo expresó su emoción en redes sociales, donde compartió una tierna foto de su hija, en la que dejó ver su carita.

La nuera de Victoria Ruffo utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar varias imágenes, llamando la atención una en la que presume cómo se ve el rostro de la bebé.

PUBLICIDAD

" Ya casi te conocemos Tessa, qué emoción", escribió como descripción Dalay, quien junto a emojis en forma de corazón mostró imágenes del último ultrasonido que le realizaron para ver a la pequeña.

Novia de José Eduardo Derbez muestra la carita de su hija
Novia de José Eduardo Derbez muestra la carita de su hija
Imagen Instagram Paola Dalay

Más sobre José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos


Los usuarios de redes sociales se desvivieron en halagos para la futura mamá y dividieron opiniones sobre a quién se parecerá Tessa: algunos indicaron que la bebé tiene el gen Derbez y otros comentaron que se parecerá a ella.

"Ya se ve que es idéntica Eugenio Derbez", "Siento que tendrá más de ti", "Creo que será igualita a sus tías", "Tiene tus rasgos", señalaron los fans, quienes quedaron encantados con otro retrato, en el que el actor aparece dándole un tierno beso a la pancita de embarazo de su pareja.

Novia de José Eduardo Derbez habla del nacimiento de su hija

Paola Dalay siguió dando detalles de la próxima llegada de su hija Tessa y horas después de mostrar la carita de la bebé, realizó una ronda de preguntas y respuestas en su perfil personal.

La modelo reiteró que la bebé llegará vía cesárea, por lo que el parto será "entre el 1 y 7 de julio, aún no escogemos la fecha".

Ante los cuestionamientos, la novia de José Eduardo Derbez bromeó al respecto y señaló: "Porque en esas fechas cumplo las semanas necesarias para que salga, no puede vivir en mi panza toda la vida".

Afirmó que decidió dejar de lado el parto natural y optar por una cesárea "por comodidad".

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el embarazo de la modelo el pasado 25 de enero, cuando en Instagram publicaron fotos junto a un mensaje que decía “Vamos a ser papás”.

PUBLICIDAD

“Los más felices de contarles que ¡VAMOS A SER PAPÁS! No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también de mucha felicidad. TE AMO José Eduardo”.


Relacionados:
José Eduardo DerbezFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD