Hija de Mayrín Villanueva y Santamarina aparece en foto con hija de Itatí Cantoral y le expresa su amor

Video Los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se convirtieron en todos unos galanes: así han crecido

Tras su divorcio de Itatí Cantoral en el 2004 , Eduardo Santamarina siguió con su vida y tres años después encontró el amor con Mayrín Villanueva, con quien se casó en 2009, mismo año en que le dieron la bienvenida a su hija Julia.

Ahora, la más pequeña de la familia Santamarina Villanueva acaparó los titulares al protagonizar una tierna foto con María Itatí, hija de la exesposa de su padre.

PUBLICIDAD

A través de una historia de su cuenta oficial de Instagram, la adolescente, quien en julio próximo celebrará sus XV años, apareció con la joven y con Eduardo Zucchi, uno de los gemelos que Eduardo Santamarina procreó con Itatí Cantoral y quien recientemente regresó a México tras varios meses estudiando en Londres.

“Los amo”, escribió la hija de Mayrín Villanueva como descripción de la publicación, en la que aparece muy sonriente junto a María Itatí y su medio hermano.

Hijas de Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral aparecen juntas en foto Imagen Instagram Julia Hernández



María Itatí es fruto del segundo matrimonio de Itatí Cantoral con el productor Carlos Alberto Cruz, de quien la actriz se separó en 2017, y pese a que las adolescentes no tienen ningún vínculo sanguíneo, sí se quieren como hermanas.

Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral están felices de la amistad de sus hijas

La amistad de Julia y María Itatí comenzó cuando coincidieron en la misma escuela y ante la gran unión que lograron, sus famosos padres hablaron públicamente al respecto.

La primera en hacerlo fue Itatí Cantoral, quien en diciembre de 2022 se refirió a la relación que su hija tiene con Julia, a tal grado que cree que “es su media hermana”.

“Julia es mi fascinación y María Itatí es su mejor amiga. (María Itatí) además dice: ‘Nosotras como somos medias hermanas’. Yo nunca le he confesado que nunca diga nada. Mi hija jura que Julia es su hermana”, confesó a Venga la Alegría.

En enero de 2023, luego de las declaraciones de la actriz, Mayrín Villanueva habló sobre la amistad de Julia y María Itatí, aplaudiendo que pese a que no hay ningún vínculo sanguíneo entre ellas, las adolescentes piensan que son familia.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten cómo en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, confesó al programa Hoy.