Mayrín Villanueva

Hija de Mayrín Villanueva y Santamarina aparece en foto con hija de Itatí Cantoral y le expresa su amor

Julia, hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, publicó una foto con María Itatí, hija menor de Itatí Cantoral, y con Eduardo Zucchi, uno de sus medios hermanos. En la descripción, la adolescente destacó el gran amor que siente por ellos.

Tras su divorcio de Itatí Cantoral en el 2004 , Eduardo Santamarina siguió con su vida y tres años después encontró el amor con Mayrín Villanueva, con quien se casó en 2009, mismo año en que le dieron la bienvenida a su hija Julia.

Ahora, la más pequeña de la familia Santamarina Villanueva acaparó los titulares al protagonizar una tierna foto con María Itatí, hija de la exesposa de su padre.

A través de una historia de su cuenta oficial de Instagram, la adolescente, quien en julio próximo celebrará sus XV años, apareció con la joven y con Eduardo Zucchi, uno de los gemelos que Eduardo Santamarina procreó con Itatí Cantoral y quien recientemente regresó a México tras varios meses estudiando en Londres.

“Los amo”, escribió la hija de Mayrín Villanueva como descripción de la publicación, en la que aparece muy sonriente junto a María Itatí y su medio hermano.

María Itatí es fruto del segundo matrimonio de Itatí Cantoral con el productor Carlos Alberto Cruz, de quien la actriz se separó en 2017, y pese a que las adolescentes no tienen ningún vínculo sanguíneo, sí se quieren como hermanas.

Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral están felices de la amistad de sus hijas

La amistad de Julia y María Itatí comenzó cuando coincidieron en la misma escuela y ante la gran unión que lograron, sus famosos padres hablaron públicamente al respecto.

La primera en hacerlo fue Itatí Cantoral, quien en diciembre de 2022 se refirió a la relación que su hija tiene con Julia, a tal grado que cree que “es su media hermana”.

“Julia es mi fascinación y María Itatí es su mejor amiga. (María Itatí) además dice: ‘Nosotras como somos medias hermanas’. Yo nunca le he confesado que nunca diga nada. Mi hija jura que Julia es su hermana”, confesó a Venga la Alegría.

En enero de 2023, luego de las declaraciones de la actriz, Mayrín Villanueva habló sobre la amistad de Julia y María Itatí, aplaudiendo que pese a que no hay ningún vínculo sanguíneo entre ellas, las adolescentes piensan que son familia.

“Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten cómo en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, confesó al programa Hoy.


