Nataly Umaña

¿Actriz de ‘Tres veces Ana’ publica pruebas de que Alejandro Estrada no es un “santo” y se arrepiente? Esto dijo

Tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia, en las redes sociales de Nataly Umaña aparecieron misteriosas publicaciones en contra de su ex. Semanas atrás él la terminó en pleno programa tras infidelidad.

A finales de marzo, Nataly Umaña se convirtió en la sexta eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, semanas después de que su ex, Alejandro Estrada, la terminó en pleno programa por una infidelidad de ella con otro de los integrantes del reality, Miguel Melfi.

Nataly Umaña niega mensajes contra Alejandro Estrada

Ahora, la actriz de ‘Tres veces Ana’ vuelve a estar en el ojo del huracán tras las misteriosas publicaciones en contra de Alejandro Estrada que aparecieron en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La publicación revela una imagen confusa: la imagen de tela blanca con algunas manchas, que hasta ahora no se tiene claro qué es.

Sobre la imagen se lee el mensaje: "Mientras todos creían que yo era la ' infiel' esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?".

Publicación que fue eliminada de las redes de Nataly Umaña.
Publicación que fue eliminada de las redes de Nataly Umaña.
Imagen Nataly Umaña/Instagram

Pese a la acusación y lo incierto de la publicación, hasta el momento, el actor no ha compartido ninguna postura al respecto.

Sin embargo, Nataly Umaña reapareció en sus redes sociales para aclarar que ella no había hecho esa publicación.

"Hice de todo para que me regresaran la cuenta porque la hackearon y no sé qué mensajes empezaron a subir. Quiero que quede súper claro que yo no subí nada, todo esto es una locura, todo lo que estoy viviendo, la gente quiere hackearme, decir bobadas y hablar y opinar atrás de mí, no fui yo la que subió eso", dijo.

Sin dar más detalles del detrás de la misteriosa publicación, Nataly Umaña comentó que fue su equipo de trabajo el que hizo de todo para recuperar su cuenta.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada viven juntos tras infidelidad

Tras su salida del reality, Nataly aseguró que regresó a vivir a la casa que compartía con Alejandro Estrada pese a su polémica ruptura, pues ambos eran dueños de la propiedad.

“Obviamente estoy viviendo en la misma casa, a la gente le gusta inventar, pero yo ahorita salgo para mi casa, donde también vive Alejandro”, dijo a finales de marzo al programa ‘Buen día, Colombia’.


