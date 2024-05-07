Actor de ‘Rebelde’ aparece irreconocible y ahora vende apartamentos

Video Karyme Lozano vivió un martirio con un actor: ''Puso en mi contra a mucha gente''

En 2004, la telenovela 'Rebelde' se estrenó en México y aunque pocos lo recuerdan, el actor Aitor Iturrioz fue parte del elenco, interpretando a 'Esteban Nolasco'.

Después de su participación en la producción de Pedro Damián, el actor siguió con su carrera y formó parte de producciones como 'La fea más bella', 'Lola, érase una vez', 'Al diablo con los guapos', 'Por siempre mi amor', 'Muchacha italiana viene a casarse', 'Por amar sin ley' y 'Silvia Pinal, frente a ti'.

Pero a 20 años de su actuación en ‘Rebelde’, Aitor Iturrioz publicó un video en redes sociales, donde luce irreconocible y destapa la nueva faceta de su vida.

A través de su cuenta de TikTok el actor, de 54 años, presumió que incursionó en la venta de apartamentos en la Ciudad de México.

“Hola familia, mi nombre es Aitor Iturrioz, vamos a recomendarles unos departamentos con dos habitaciones y dos baños”, dice el exgalán de telenovelas en la grabación, donde recorre un inmueble y muestra cada rincón del lugar.

“Si te gustó y quieres hacer algún tipo de compra, escríbeme, déjame tus datos y nosotros nos ponemos en contacto contigo”, son las últimas palabras que emite Aitor Iturrioz en el video.

Así se ve Aitor Iturrioz a 20 años de 'Rebelde' Imagen Tiktok



El actor, quien estuvo casado con Karyme Lozano, no ha dado más detalles sobre esta nueva faceta de su vida profesional y si compaginará la actuación con una carrera como agente inmobiliario.

Aitor Iturrioz fue esposo de Karyme Lozano y terminaron en pleito

En 1999, Aitor Iturrioz y Karyme Lozano comenzaron su relación cuando ella formaba parte de la telenovela ‘Tres mujeres’.

En octubre del 2000, los actores anunciaron la llegada de su única hija en común Ángela, y tras dos años de relación, revelaron que su relación llegaba a su fin.

Sin embargo, su ruptura significó el inició de un escándalo, pues Karyme Lozano conservó la patria potestad de su hija, quien ya no tuvo tanto contacto con Aitor Iturrioz, el cual por años evitó hablar del tema hasta este 2024.

En entrevista con Venga la Alegría, el actor aseguró que su exesposa ejerció violencia vicaria en su contra, impidiéndole ver a su hija, quien en 2023 los convirtió en abuelos.

Ante las palabras de su ex, Karyme Lozano reaccionó y le pidió que mejor hablara de sus proyectos.

“Ustedes lo conocen, me conocen a mí. No tengo nada qué decir, que hable de sus proyectos”, precisó la actriz de ‘Mi secreto’, quien destacó que no tiene más que palabras de agradecimiento para Aitor Iturrioz.

“ Le doy gracias, porque gracias a él tengo a Ángela preciosa y ahora tengo una nieta divina. Le estoy agradecida, le deseo lo mejor, le deseo bendiciones”.

Karyme Lozano mencionó que tanto ella como su hija ya perdonaron al actor por lo que vivieron en el pasado.

“Sí (ya lo perdoné) desde hace mucho y mi hija también, tenemos un corazón bueno, claro que sí le deseamos lo mejor… No es que la dejó, es que simplemente nos separamos, ella tenía ocho meses y simplemente a veces la gente se va alejando solita”.