Hijo de Sebastián Rulli debutará en reality show con Cecilia Galliano, ¿qué opina el actor?

Video Angelique Boyer responde cómo es su relación de “madrastra” con el hijo de Sebastián Rulli

En enero de 2010, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano le dieron la bienvenida a su hijo Santiago y desde ese momento mantuvieron en completo hermetismo la vida del menor.

Cuando Santiago se volvió un adolescente sorprendió al poner públicas sus redes sociales, atrayendo miradas por sus posteos y ganando fama.

Ahora, su mamá reveló que el adolescente de 14 años participará a su lado en un reality show.

“Cosas bien interesantes, están incluídos Santiago y Valentina, hay mucho contenido. Estamos colaborando con muchos influencers que están llenando la plataforma”, indicó Cecilia Galliano al programa Hoy este 3 de mayo.

La argentina mencionó que su hijo “es un personajazo” y que mostrarán en el reality show “el día a día” de su vida cotidiana.

“ Santiago es un personajazo, la verdad estamos mostrando el día a día. El otro día fue de ‘mamá enséñame las siete cosas que no le puedo decir a las niñas’, entonces es como un día a día con mi Ale, que vive y trabaja con nosotros en la casa, Santiago, Valentina y todos los que se integren en la casa”, comentó Cecilia Galliano.

Sobre cuándo saldrá el reality, la conductora afirmó que “ más adelante ya vienen los capítulos de ‘La vida de los Galliano’”, nombre que al parecer dieron al proyecto.

¿Sebastián Rulli ya sabe del debut de su hijo?

Cecilia Galliano también se refirió a la opinión de Sebastián Rulli ante este nuevo proyecto de su hijo junto a la familia Galliano.

“No, no lo hemos comentado, pero yo creo más vale pedir perdón que pedir permiso”, dijo entre risas la argentina.

Pese a que bromeó con la postura que podría tener Sebastián Rulli, la presentadora también afirmó que su exesposo sólo quiere la felicidad de Santiago y sabe que lo apoyará en todo.

“No, yo creo que Sebas todo lo que Santi quiere, se divierte o le gusta, me va a apoyar siempre, así que no, no pasa nada”, comentó.

Sebastián Rulli ha destacado en diversas ocasiones que su prioridad es su hijo Santiago y que siempre respaldará cualquier decisión que él tome, tal y como lo confirmó en septiembre de 2022, cuando habló de la faceta gamer del adolescente.

Durante una entrevista con Despierta América, el actor aseguró que él no entendía ese mundo, pero que lo alentaba a que le echara ganas.

“Yo ahí sí no entiendo nada, soy anti jueguitos, no me llevo mucho con eso, pero me encanta que por lo menos tenga iniciativa, (está) seguro de lo que quiere y que le eche ganas. Lo que sea (a lo que se dedique), que le eche ganas”, indicó.