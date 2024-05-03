Claudia Álvarez presume a sus hijos en nuevas fotos: así se ven Kira, Clío y Billy

Video Claudia Álvarez para en seco a los que le dicen “mala mamá” por dejar a los mellizos e ir a Disney con Kira

Claudia Álvarez se casó con Billy Rovzar en 2016 y fruto de su matrimonio tuvieron tres hijos Kira, Clío y Billy. La primogénita de la actriz nació en diciembre de 2019 y desde ese momento se volvieron comunes las fotos de la bebé en redes sociales.

Sin embargo, tras la llegada de sus mellizos, en enero de 2022, todo cambió y poco a poco la protagonista de telenovelas comenzó a limitarse más con sus posteos, hasta que desde hace unos meses decidió no hacerlo mostrarlos más.

Ahora, Claudia Álvarez sorprendió al presumir nuevas fotos de sus pequeños. Aprovechó sus vacaciones en las playas de Nueva Vallarta, para mostrar cómo están disfrutando de su estancia en un lujoso hotel.

Claudia Álvarez protagoniza tiernas fotos con sus hijos Imagen Claudia Álvarez / Instagram



La actriz y sus tres hijos han gozado de las atracciones de la alberca infantil y han protagonizado tiernos retratos, en los que lucen muy grandes Kira, Clío y Billy.

Además de las fotos de madre e hijos; Álvarez recalcó la gran unión que hay entre sus hijos, quienes aparecieron juntos en varias imágenes.

Claudia Álvarez disfruta de sus vacaciones con sus hijos. Imagen Claudia Álvarez / Instagram



Un día antes de los posteos en la playa, la estrella de televisión celebró el Día del niño con otra imagen de sus hijos, a quienes les dedicó un mensaje.

"A mi cosho, champi y bicho que vinieron a llenar mi vida de amor, ilusiones y son mi razón de vivir", precisó como descripción de la publicación.

Así de grandes se ven los hijos de Claudia Álvarez Imagen Claudia Álvarez / Instagram



Claudia Álvarez atrajo miradas con los retratos, pues es la primera vez que aparece abiertamente con sus hijos tras revelar el fuerte motivo por el que ya no dejaría ver sus caritas.

Claudia Álvarez confiesa por qué ya no presume a sus hijos en fotos

Desde 2023, Claudia Álvarez comenzó a limitar las publicaciones en las que aparecían sus hijos, hasta que en septiembre aseguró que ya no mostraría los rostros de los pequeños.

En su cuenta de Instagram, confesó que evitaría dejar ver cómo lucen Kira, Clío y Billy, por toda la "gente mala" que hay en el mundo.

“ Ya tomé la decisión de no subir a mis hijos, a ninguno de los tres. Las fotos que están en mis redes, pues ya están, no las voy a borrar. Ellos van a seguir creciendo, van a cambiar… Siempre que subía fotos de mis hijos, había algo como que decía ‘ay no’ y hay gente muy mala, si el mundo fuera diferente yo sí se los quiero presumir, si son los hijos más hermosos del mundo, pero ya las fotos que suba con su carita y todo, van a ser en privado”, indicó.

Claudia Álvarez destacó que tomó la decisión tras “sentir algo en el corazón” y por “seguridad” de sus hijos.

“Ya no me gustó, siempre sentía algo en mi corazón, no le hacía caso, porque decía ‘están hermosos, véanlos’, y ya no quiero. Se acabaron, todo por su seguridad y por evadir a esta gente mala, malvada”, sentenció.